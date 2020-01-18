Spekülasyon nedir? Spekülasyon ile manipülasyon arasındaki farklar nelerdir?

TDK tanımına göre vurgunculuk olarak geçen spekülasyon, finans, ekonomi, sermaye piyasalarında aslında vurgunculukla çok da ilgili değildir.

Spekülasyon nedir sorusuna temel olarak mal ve yatırım üzerine yapılan herhangi bir işlemde, geçmiş verileri göz önünde bulundurarak kar beklentisinin artması ya da azalmasına dayalı bir süreçtir diyebiliriz. Ancak, geçmişe dayanması, beklentinin %100 gerçekleşeceği anlamına gelmez. Geçmişteki verilere dayanarak kar elde etme amacıyla yapılan bir davranış olmasına rağmen kar beklentisi kesin değildir, kimi zaman zarar da edilebilir.

Döviz spekülasyonu da aynı şekilde, döviz kurlarının gelecekte göstereceği değişimlere yönelik tahmin etme bundan kar elde etme amacıyla döviz alım satımı yapılmasıdır. Geçmiş dönemlerin analizi çıkarılarak, piyasayı inceleyerek döviz kurlarının olası artış ya da azalması göz önüne alınabilir.

Dönemsel olarak piyasalarda birbirine benzer spekülasyonlar öne çıkabilir. Örneğin her yıl Ramazan ayında artan talep sonucu market-gıda sektörünün hisseleri değerlenir. Ya da yaz sezonunda, insanların dinlenmek için tatile çıkması sonucu artan taleple tatil ve ulaşım firmalarının kar beklentilerinin artması, spekülasyon ne demek sorusuna verilecek somut örneklerden bazılarıdır. Yani kısaca, kar artışı ya da azalması beklentisi olan spekülasyonda, piyasa buna göre pozisyon alır.

Beklenti üzerinden hareket edildiği için yüksek risk barındıran spekülatif yatırımlar, yüksek kazanç getirebildiği gibi büyük kayıplara da yol açabilir. Spekülasyon ile oldukça karıştırılan manipülasyon ise, spekülasyonun yönlendirme amaçlı yapılan hikayelerinin gerçeği yansıtmayan biçimde olmasıdır. Bilgi ya da fiyat hareketlerine müdahale ile yapılan bu durum, yanlış bilgilerin yayılmasına yol açar.

MANİPÜLASYON NEDİR?

Piyasa dolandırıcılığı olarak da tanımlanan manipülasyon, yasalara göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Yani, yapılan spekülasyon gerçekçi olmazsa manipülasyona dönüşmüş olur. Bir firmanın büyük bir arazi satışı yaptığı ve buradan gelen para ile bedelsiz sermaye artışı yapacağı bilgisi spekülasyon iken, o arazinin gerçekten değerli olmadığı ya da firmaya ait geçmiş zararların söylenmemesi manipülasyon ne demek sorusuna örnek olarak verilebilir.

Özet olarak, spekülasyon gelebilecek kar üzerinden tahmin yürütmek için yapılırken, manipülasyon ise kasıtlı olarak yapılan bir suçtur. Bir takım çevrelerin maddi çıkar sağladığı manipülasyonda, gerçekçi olmayan hikayeler sonucu belli bir zümre kazanç sağlar. Ancak spekülasyonda oluşan hikaye, süreç içinde kendi kendiliğine oluşur ve manipülasyonun aksine kesin hatlara sahip değil, daha dalgalı bir fiyat hareketine sahiptir.



