Arbitraj nedir? Nasıl hesaplanır ve nasıl yapılır? sorusu ekonomi terimleri arasında en çok merak edilenler arasında. Zeynep Erman bu soruları yanıtladı.

İş dünyasında sıklıkla duyulan arbitraj konusu arama moturunda en çok merak edilenler arasında. Peki, arbitraj nedir? Nasıl hesaplanır ve nasıl yapılır? Ata Portföy Araştırma Uzmanı Zeynep Erman “Arbitraj nedir, sorusunu şöyle yanıtlıyor:

ARBİTRAJ NEDİR?

“Aynı menkul kıymet için farklı piyasalarda fiyat farklılıkları oluşması durumunda menkul kıymetin ucuz olduğu piyasadan alınıp pahalı olduğu piyasada satılmasıyla risk üstlenmeden kazanç sağlamak için yapılan işleme arbitraj denir.

Veri akışının hızlandığı günümüzde piyasaların birbirleriyle iletişimi oldukça hızlı olduğundan arbitraj işlemi gün geçtikçe zorlaşıyor.”