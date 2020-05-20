Portföy nedir? Portföy nasıl oluşturulur?

Portföy nedir, ne anlama geliyor? Portföy nasıl oluşturulur? Ata Portföy Araştırma Uzmanı Zeynep Erman bu soruları yanıtladı.

20.05.2020 12:45:000
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Portföy nedir? Portföy nasıl oluşturulur?

Günlüm kullanımda merak edilen, aram moturunda sık sık sorgulanan terimlerden biri de 'portföy'... Peki, portföy nedir, ne anlama geliyor? Ata Portföy Araştırma Uzmanı Zeynep Erman’ın “Portföy nedir” sorusuna verdiği yanıt şu şekilde:

PORTFÖY NEDİR?

“Portföy, bir yatırımcının nakit para, altın, döviz, vadeli mevduat, tahvil, hisse senedi ve Hazine bonosu gibi yatırım araçlarına yatırım yapmak için oluşturduğu toplam varlık değerdir"

Yatırım portföyü oluşturulurken her yatırımcıya göre risk ve likidite unsurları göz önünde bulundurulması gerekir. 

PORTFÖY NASIL OLUŞTURULUR?

Portföy oluştururken en önemli nokta, farklı yatırım araçlarıyla portföy çeşitlendirmesidir. Ayrıca oluşturulan portföyün piyasa koşullarını takip ederek belirli periyotlarda izlenmesi ve kârı en yüksek noktaya getirmek için varlık dağılımında periyodik değişiklikler yapılması gerekir.”

  1. Spekülasyon nedir? Manipülasyon nedir?
  2. Enflasyon nedir? Aylık ve yıllık enflasyon hesabı nasıl yapılır?
  3. Arbitraj nedir? Nasıl hesaplanır ve nasıl yapılır?
  4. Merak ettiğiniz finansal terimler için bakabilirsiniz: Finansal Terimler Sözlüğü
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