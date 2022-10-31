SPK ve Milli Piyango üst yönetimine yeni atamalar

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üst yönetiminde yapılan değişiklikler doğrultusunda, kurumun başkan vekilliği görevine Enver Usca, üyeliğine ise Bülent Murat Haholu atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, SPK Başkan Vekili Mutalip Ünal görevinden alınarak, yerine Enver Usca getirildi.

SPK Üyesi Ali Akay'ın da görevine son verildi. Akay'dan boşalan SPK Üyeliği görevine ise Bülent Murat Haholu atandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Üzeyir Çakır'ın ataması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen görevden alınarak, yerine Afire Sever'in ataması gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Eyüp Selman Korten görevden alındı ve yerine Musa Turhan atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Erten getirildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliklerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Karaman, Seyit Ahmet Işkın ve İhsan Özgür Çetin getirildi.

Kıyı Eğitim Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Tufan görevden alınarak, yerine Yiğit Korkmaz Yaşar atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Halil Yanık'ın ataması yapıldı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet Arabacı atandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ateş görevden alınarak, yerine Cengiz Paşaoğlu atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Tırnakçı görevinden alınarak yerine Tugay Gökdemir getirildi.