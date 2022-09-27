Starbucks, Çin'de 6 bin şubeye ulaştı

ABD'li kahve zinciri Starbucks, Şanghay şehrinde 30 Eylül'de açacağı yeni dükkanıyla Çin ana karasında 6 bin şubeye ulaşmış olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şanghay Lippo Plaza'daki açılacak şube, Starbucks'un kentteki bininci dükkanı olacak.

Çin'de ilk şubesini 1999'da açan şirket, 2018'de açıkladığı planda 2022 sonunda 6 bin şubeye ulaşmayı hedeflediğini bildirmişti.

Statista'nın verilerine göre, Çin'deki Starbucks şubelerinin sayısı 2010'da 470 iken, 10 yıl içinde 4 bin 704'e çıkmıştı. Ülkede 2021 sonunda 5 bin 358 Starbucks şubesi bulunuyordu.

Yasak Şehir'de açılan şube tartışmalara sebep olmuştu

Kahve zincirinin 2000 yılında başkent Pekin'de, Çin'in eski İmparatorluk Sarayı "Yasak Şehir"in içinde açtığı şube, "tarihe ve Çin kültürüne saygısızlık" olduğu gerekçesiyle eleştirilmiş, bir televizyon sunucusunun öncülük ettiği protesto kampanyasının ardından 2007'de kapatılmıştı.

Şirket, yeni açıkladığı stratejik planda, Çin ana karasındaki 300 şehirde 9 bin şubeye ulaşmayı, 35 bin yeni istihdam yaratmayı hedeflediğini bildirdi.