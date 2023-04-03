Stars Of Region Yarışması katılımcılarını bekliyor

Türkiye’de marka olmuş etkinliklerin başında gelen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ), 27-30 Nisan 2023 tarihleri arasında, Sapanca’da gerçekleşecek.

3.04.2023 13:41:550
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Stars Of Region Yarışması katılımcılarını bekliyor

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Zirve, bu yıl beşinci kez Stars Of Region Yarışmasına da ev sahipliği yapacak.

Galata Business Angels iş birliği ve Denizbank ve Tam Finans destek sponsorluğunda düzenlenecek yarışma, para ödülünün yanı sıra yarışmanın tüm finalist girişimcilerine iş dünyasının önde gelen isimleriyle tanışma ve onlardan yatırım alma fırsatı da sunuyor. Yarışma için son başvuru tarihi 14 Nisan 2023. 

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