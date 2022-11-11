Start-Up Day 2022 girişimcilere sürekli bir mecra sunacak: Girişimci ile yatırımcı doğrudan buluşacak

İBE Business Institute ve BAU Hub, girişimcinin yenilikçi gücünü yatırımcı ile doğrudan buluşturmak amacıyla What’s Next teması ile Start-Up Day 2022 etkinliği düzenleyecek.

İBE Business Institute ve BAU Hub, girişimcinin yenilikçi gücünü yatırımcı ile doğrudan buluşturmak amacıyla What’s Next teması ile Start-Up Day 2022 etkinliği düzenleyecek.

İBE Business Institute ve BAU Hub iş birliği ile İstanbul Kongre Merkezi’nde yüz yüze hayata geçirilecek olan Start-Up Day 2022’de, sektörlerin önde gelen isimleri ağırlanacak ve seçilmiş girişimciler sahneye çıkacak. 500 katılımcının izleyeceği, Start-Up Day 2022’de E-Ticaret, Fintech, Gaming, Kadın Girişimcilik, Melek Yatırımcılık, Ventures ve Etki Odaklı Girişimcilik başlıklı paneller düzenlenecek. Panellerde start-up ekosisteminin girişimci, yönetici ve yatırımcı perspektifleri üzerinden değerlendirilmesi ve bununla birlikte bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi hedefleniyor.

Yılın en iyi start-upları ana sahnede sunum yapacak

Start-up firmalarının yenilikçi ürün ve çözümlerini bire bir görüşme ile anlatma fırsatları bulacakları seanslar içeren Start-Up Day 2022; farkındalığa, networke ve yatırıma ihtiyaç duyan girişimleri kurumsal temsilciler ve yatırımcılarla buluşturacak. İBE Business Institute, Fonbulucu ve Bahçeşehir Üniversitesi BAU Hub Kuluçka Merkezi uzmanları tarafından elemeler sonucu belirlenecek yılın en iyi 8 girişimi ana sahnede sunum yapma şansı elde edecek. Türkiye’deki start-up ekosistemini güçlendirme amacını taşıyan What’s Next Start-Up Ödülleri aynı gün içerisinde açıklanacak.

Girişimcilerin hevesi hep taze tutulacak

Start-up’lara yönelik yarışmanın öne çıkan isimlerinin ve ödül alacakların yatırımcılarla bir araya gelecekleri seansların da yer aldığı etkinlikte, süreskli bir iletişim ve buluşmalar çıkması amaçlanıyor. Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini geliştirmek ve sermayeyi tabana yaymak amacıyla kurulan Fonbulucu’nun da yarışma kapsamında partneri olacağı Start-Up Day 2022, Start-up firmalarına içinde güvenle hareket edebilecekleri derli toplu bir iklim sunarak vakit kayıplarının önüne geçmeye odaklanacak. Böylece girişimcilerin heveslerinin hep taze tutması sağlanırken, ekosisteme de destek olunacak.

Lider markaların ve ekosistem önderlerinin görüşlerinden ilham almak, yarının başarı hikayelerine tanıklık etmek ve iletişim ağınızı genişletmek için siz de zirvedeki yerinizi alın.

Etkinliğin web sitesi: https://thestartupday.com/



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