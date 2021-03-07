Stratejik Marka & Pazarlama İletişimi Sertifika Programı’nda yeni dönem başlıyor

BMI Business School ve IAE Paris Sorbonne Business School iş birliğiyle düzenlenen ve sektörden yoğun ilgi gören “Stratejik Marka & Pazarlama İletişimi Sertifika Programı” yeni dönemi tarihi belli oldu. Pazarlama, marka yönetimi, kurumsal iletişim gibi alanlarda en az 5 yıl deneyim sahibi iş dünyası profesyonellerini, günümüz iletişim stratejileri konusunda yetkin ve stratejik kararlara yön verebilen orta ve üst düzey yöneticiler olarak geliştirmeyi hedefleyen eğitim programı, yeni dönemini Mart 2021’de online olarak gerçekleştirecek.

Program hakkında detaylı bilgi için linki ziyaret edebilirsiniz

Dijital dünyada değişen rekabet koşulları, kurumların ve markaların pazarlama anlayışlarını ve tüketici ile iletişim stillerini geliştirmelerini zorunlu kılmış durumda. Günümüz iş dünyasında, markaların tüketiciyle kurduğu iletişimin başarısı ve yarattığı algı, yüksek rekabet içerisinde öne çıkmayı sağlayan tek etmen gibi gözüküyor. Bu nedenle de, kurum içerisinde, markanın iletişim stratejierine yön veren iş dünyası profesyonellerinin önemi ve etkisi giderek artıyor, sorumluluk alanları genişliyor. Güncel trendlere hakim, pazarı yakından takip eden ve stratejik bakış açısına sahip pazarlama yöneticilerine giderek daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

Stratejik marka iletişimi alanında, ülkemizde, global örnekleri ve güncel trendleri takip eden, uygulamaya yönelik bir eğitim programına ihtiyaç duyulduğunu tespit eden BMI Business School, marka yaratmak konusunda öncü ülkeler arasında yer alan Fransa’nın en önemli üniversitesi Paris Sorbonne ile iş birliği kurarak, uluslararası bir sertifika programı başlattı. “Stratejik Pazarlama & Marka İletişimi Sertifika Programı” BMI ve IAE Paris Sorbonne Business School işbirliğinde, ikinci dönemini Mart 2021’de online olarak gerçekleştiriyor. Marka İletişimi ve Yönetimi konusunda en güncel trendlerin inceleneceği, pazarlamayöneticileri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı ortamı sunan eğitim, Paris Sorbonne Üniversitesi’nin akademisyen kadrosu ve Türkiye’nin lider markalarının yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşecek.

Stratejik Marka & Pazarlama İletişimi Sertifika Programının amacı; pazarlama ve marka yönetimi alanında en güncel uygulamaları, yeni nesil yöntemleri ve iletişim stratejilerini, değişen tüketici davranışları, rekabet ortamı ve dijitalleşme sürecinin etkileri doğrultusunda inceleyerek, katılımcılarını güncel dünya trendlerine hakim ve stratejik vizyon sahibi pazarlama profesyonelleri olarak üst düzey yönetici koltuklarına hazırlamaktır.

Dijital dünyada marka yönetimi ve pazarlama iletişiminintemel stratejileri, yeni metotları ve güncel trendlerinin kapsama alındığı, toplam 6 gün sürecek olan bu online sertifika programında katılımcılar, stratejik pazarlamailetişimi ve marka yönetimi konularında kendilerini geliştirme ve güncelleme fırsatı yakalayacaklar.

Programın eğitmen kadrosunda; Dr. Geraldine Michel ( Paris Sorbonne University ), Dr. Valerie Zeitoun ( Paris Sorbonne University ), Alper Ergenekon ( Turkcell – CMO ), Zeynep Verda Duysak ( Yıldız Holding – CMO ), Munir Kundakçı ( Microsoft – CMO ), Nazım Erdoğan ( Sahibinden.com – CMO ), Zeynep Yalım Uzun ( Arçelik Group – CMO ), Özgür Süslü ( Tofaş – CMO ), Dr. Cüneyt Devrim (Havas İstanbul – CEO ), Yiğit Gülbaş ( Yapı Kredi – Bireysel Bankacılık Grup Direktörü ), Tarık Bayar ( Reckitt Benckiser – Marketing Director ) - de yer aldığı güçlü eğitmen kadrosunu detaylı incelemek için tıklayınız.

Online Dönemde - Eğitim programı, 8 Gün belirlenen saatlerde online seanslar olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacak, ayrıca deneyim, bilgi paylaşımı ve networking seansları yapılacaktır.

Eğitim programı, pazarlama, marka yönetimi, halkla iliskiler, iletisim ve benzeri alanlarda deneyimli iş dünyası profesyonellerini, strateji, dijital dünya ve pazarlamailetişimi alanlarında geliştirmek, güncellemek ve ilham vermek için tasarlanmıştır. Programa öncellikle ilgili alanlarda deneyim sahibi, kurumlarında orta – üst düzey yönetici olarak çalışan veya yönetici adayı olarak gösterilen iş dünyası profesyonelleri kabul edilmektedir.

Bununla birlikte, programa ilgili alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen satış, teknoloji, finans gibi diğer departmanlardaki orta – üst düzey yöneticilerin, işletme sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürlerin ve yönetim – pazarlama alanında danışmanlık / hizmet sunan iş dünyası profesyonellerinin de katılımı kabul edilmektedir.

Programın sonunda katılımcılar IAE Paris Sorbonne Business School tarafından hazırlanan resmi “Strategic Brand & Marketing Communication” sertifikası ve BMI tarafından Executive Education sertifikası olmak üzere çift sertifikaya hak kazanacaklar. Eğitim hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru için https://www.bmieducation.com/executive-education/sorbonne-marketing-executive-education?utm_source=capital sayfasındaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.





İlandır.