Şubatta fiyatı en fazla artan ve düşenler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları bazında şubatta en fazla fiyat artışı ve düşüşü yaşanan ürünler belli oldu.

3.03.2023 11:30:030
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Şubatta fiyatı en fazla artan ve düşenler

Tüketici fiyatları bazında şubatta en fazla fiyat artışı yüzde 24,56 ile "sebzede (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)", en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,4 ile "kadın giyimi"nde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay sebzedeki (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) artışı, yüzde 14,47 ile şarap, yüzde 10,47 ile taze meyveler, yüzde 10,35 ile alkolsüz içecekler ve konsatre içeceklerdeki artış izledi.

Şubatta ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 10,31 ile dana eti, yüzde 10,25 ile peynir, yüzde 9,60 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 8,24 ile tereyağı, yüzde 8,06 ile orta öğretim ve yüzde 7,89 ile likit hidrokarbonlar aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,4 ile kadın giyiminde gerçekleşti. Bunu yüzde 2,10 ile veri işlem ekipmanları, yüzde 1,92 ile çocuk giyimi, yüzde 1,25 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 0,71 ile erkek giyimi, yüzde 0,39 ile şeker, yüzde 0,28 ile katı yakıtlar, yüzde 0,17 ile çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi, 0,14 ile kadın ayakkabısı izledi. En az fiyat artışı ise 0,13 ile makarna çeşitlerinde görüldü.

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