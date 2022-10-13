'Sürdürülebilirlik için yeni bankacılık ürünleri oluştu'

Türkiye’de Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne (NZBA) bağlı olan birçok bankanın sürdürülebilirliği desteklemek için yeni bankacılık ürünleri oluşturduğunu belirten yönetim danışmanı Çiğdem Güven, yeşil ve sosyal tahvil ihracat rakamlarını değerlendirdi. Güven, “Yeşil finansman ve yeşil kredilere ilgi giderek artan piyasa ortamında bankaların teşvikiyle 2016 yılından bu yana Türkiye'de toplam 3,6 milyar dolar tutarında yeşil ve sosyal tahvil ihraç edildi” dedi.

Bankacılık sektörü düşük karbon mottolu ekonomiye geçişi desteklemek için yenilenebilir ve çevre dostu yeşil enerji projelerinin kredi portföylerindeki payını artırmaya başladı. Türkiye’de Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından kurulan küresel işbirliği Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne (NZBA) de bağlı olan birçok banka sürdürülebilirliği desteklemek için yeni bankacılık ürünleri oluşturdu. Bu bankacılık ürünlerini müşteri için avantajlı hale getiren bankaların sürdürülebilir kredi kullanımı, toplam piyasa değeri ve sürdürülebilirlik temalı fonlarda rekor rakamları kaydettiğini söyleyen yönetim danışmanı Çiğdem Güven, “Yeşil finansman ve yeşil kredilere ilgi giderek artan piyasa ortamında bankaların teşvikiyle 2016 yılından bu yana Türkiye'de toplam 3,6 milyar dolar tutarında yeşil ve sosyal tahvil ihraç edildi” dedi.

‘SIFIR KARBON’ YATIRIMLARI ARTTI

Sürdürülebilir finans son dönemde yükselen bir ivme kazandı. Paris Anlaşması’nın imzalanması ve Türkiye’de birçok bankanın 2050 yılına kadar ‘sıfır karbon’ ilkesini benimsemesiyle bu alana yapılan yatırımların da arttığını söyleyen Güven, “Birçok banka yenilenebilir enerji yatırımları için ayrılan fonunu artırdı. Yeşil finansman ve yeşil kredi destekleri müşterilere sunuldu. Sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak için oldukça gerekli bir altyapı olan sürdürülebilir finans çalışmaları ülke ekonomisine de büyük katkı sağlamakta” diye ekledi.

TİCARİ KREDİ SINIRLANDIRMALARI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) son düzenlemeleri sonucu ticari kredilere getirilen sınırlandırılmalara da değinen Güven, şöyle devam etti: “TCMB, bu ve ilgili düzenlemelerle, yükselen TL faiz oranını ve döviz talebini kontrol altında tutmak istemekte. Bu düzenlemeler geçici olarak yürürlüğe girdi. Kurdaki dalgalanmaların kontrol altına alınması, dalgalanmalardan negatif etkilenen taraflara olumlu yansıdı. Öte yandan şunu da belirtmek gerekir ki, bu düzenlemelerin sade ve anlaşılabilir bir dilde açıklanması bankalar ve şirketlerin uygulama performansı açısından önemli.”