Suudi Arabistan petrol için fiyat resti çekti

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Bin Selman "NOPEC tasarısı ile tavan fiyat dayatmanın genişletilmesi arasında büyük bir fark var. Tavan fiyat uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız" dedi.

15.03.2023 09:36:080
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Suudi Arabistan petrol için fiyat resti çekti

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin petrol ihracatına tavan fiyat uygulama olasılığının olduğunu belirterek "Tedariklerimize bunu uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız" dedi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre Enerji Bakanı Bin Selman, Energy İntellengence sitesine açıklamalarda bulundu. Ülkesinin petrol üretimini azaltacağını söyleyen Bin Selman, "Diğer ülkeler de aynı uygulamayı yaparlarsa şaşırmam" ifadelerini kullandı.

Bin Selman, "NOPEC" tasarısı ile tavan fiyat dayatmanın genişletilmesi arasında büyük bir fark olduğunu belirterek, "bunun petrol piyasası üzerindeki potansiyel etkilerinin benzer olduğunu" kaydetti. Ülkesinin petrol ihracatına tavan fiyat uygulama olasılığının olduğunu belirten Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, şunları kaydetti:

"Tedariklerimize bunu uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız. Bu tür politikalar, netlik ve istikrara büyük ihtiyaç duyulan bir zamanda yeni riskler ve daha fazla belirsizlik getiriyor. Bu tür politikaların kaçınılmaz olarak piyasa istikrarsızlığını ve dalgalanmaları artıracağını yeniden vurguluyorum."

Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) karşı "Petrol Üreten ve İhraç Eden Kartellere Hayır (NOPEC)" adlı yasa tasarısı ilk defa 2000 yılında ortaya çıkmış ve yasalaşması için daha önce 16 kez ABD Kongresi'ne sunulmuştu.

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