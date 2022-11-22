Suudi Arabistan’dan TCMB’ye 5 milyar dolar

Suudi Arabistan'la, TCMB'de 5 milyar dolarlık mevduat açılması görüşmelerinde sona gelindi.

22.11.2022 17:56:360
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Suudi Arabistan’dan TCMB’ye 5 milyar dolar

Suudi Arabistan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık yatırım mevduatı yatırmasına yönelik görüşmeler devam ediyor. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan'ın TCMB bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açması konusunda yürütülen görüşmelerde nihai aşamaya gelindi.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali’deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer almıştı.

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