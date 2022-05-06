Suudi Prens Twitter'dan vazgeçmiyor. Elon Musk CEO mu olacak?

Twitter’ın en büyük hissedarlarından Suudi prens Velid bin Talal, Elon Musk'ın, satın aldığı Twitter için mükemmel bir yönetici olacağına ve şirketin büyük potansiyelini en üst düzeye çıkaracağına inandığını belirtti.

Suudi prens Velid bin Talal, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabı üzerinden açıklamada bulundu. "Seninle bir arada olmak harika benim yeni arkadaşım" ifadesini kullanan Suudi milyarder, Elon Musk'ın, satın aldığı Twitter için mükemmel bir yönetici olacağına ve şirketin büyük potansiyelini en üst düzeye çıkaracağına inandığını kaydetti. Bin Talal, 1,9 milyar dolar olan hissesini elinde tutacağını da belirterek, "Bu heyecan verici yolculukta size katılmak için sabırsızlanıyorum" ifadesine yer verdi.

Twitter'ın en büyük hissedarlarından Kingdom Holding Company'nin başındaki Suudi prens, Twitter'ı satın almak için teklif edilen değere karşı çıkmış ve hesabından yaptığı açıklamada, "Teklif Twitter'ın gerçek değerine yakın değil" demişti. Elon Musk ise "Kingdom, doğrudan ve dolaylı olarak Twitter'ın ne kadarına sahip?" ifadeleriyle Bin Talal'a cevap vermişti.

Suudi milyarder, 2015 yılında yaptığı açıklamada şirketi Kingdom'un Twitter'daki hissesinin yüzde 5,2'ye yükseldiğini duyurmuştu.,

Musk, Twitter için 7 milyar dolar daha topladı

Elon Musk, Twitter Inc.’in 44 milyar dolarlık devralınması için dünyanın en büyük yatırımcılarından bazılarından yaklaşık 7,1 milyar dolarlık yeni finansman taahhüdü aldı. Yeni destekçiler arasında, başlangıçta anlaşmaya karşı çıkan Twitter yatırımcısı Suudi Arabistan Prensi El Velid bin Talal var. Perşembe günkü SEC dosyasında adı geçen yatırımcılar arasında kripto borsası Binance, Brookfield, Fidelity Management & Research ve Qatar Holding de yer alıyor.

Perşembe günü yayınlanan SEC belgesi Sequoia’nın 800 milyon dolar katkıda bulunduğunu gösteriyor. Musk’ın kripto sevgisi biliniyor. Binance, 500 milyon dolar taahhüt etti. Musk’ın teklifini destekleyen diğer yatırım firmaları arasında 375 milyon dolar katkıda bulunan Qatar Holding ve 316 milyon dolar taahhüt eden Fidelity yer alıyor.

Bir SEC dosyası, Musk’ın Twitter’ı satın almak için arkadaşlarından ve diğer yatırımcılardan yaklaşık 7.14 milyar dolarlık hisse senedi taahhütleri aldığını ortaya koydu. Faber, Musk’ın Oracle kurucu ortağı Larry Ellison’dan 1 milyar dolar ile SpaceX’e yatırım yapan Honeycomb Asset Management’tan 5 milyon dolar arasında değişen yatırımcıları seçtiğini söyledi. Faber, Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey’in de bu satın almaya katkıda bulunma olasılığı olabileceğini iddia etti.

Prens Talal daha önce karşı çıkmıştı

Dosyada listelenen destekçiler arasında, Musk’ın önerilen satın alımını desteklemek için toplam 1,9 milyar dolarlık hisse taahhüdünde bulunan mevcut Twitter yatırımcısı Kingdom Holding Company’nin yönetim kurulu başkanı Suudi Arabistan Prensi El Velid bin Talal da var. Musk’ın satın alma girişimine daha önce karşı çıkan milyarder yatırımcı Prens Talal, 34,9 milyondan fazla hissesini anlaşmaya dâhil etmeyi kabul etti.

Musk ayrıca Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey ile hisselerinin bir kısmının satın almaya katkıda bulunma konusunda görüşmelerde bulunuyor. Daha önceki bir SEC başvurusunda Musk, 21 milyar dolarlık öz sermaye ve 12,5 milyar dolarlık marj kredileri dahil olmak üzere anlaşmaya şahsen 33,5 milyar dolar taahhüt etmişti. Ancak son belge Musk’ın marj kredi tutarının 6,25 milyar dolara düşürüldüğünü ve finansman taahhüdünün 27.25 milyar dolara revize edildiğini gösteriyor.

Dikkat çeken iddia: Yeni CEO Musk mı olacak?

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın birkaç aylığına Twitter’ın geçici CEO’su olarak görev yapabileceği iddia edildi. İsmi açıklanmayan kaynaklara göre Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında satın alma girişimi tamamlandığında, birkaç aylığına Twitter’ın geçici CEO’su olarak görev yapabilir.

Twitter CEO’su Parag Agrawal, geçen Kasım ayında Dorsey’den yönetimi devraldıktan sonra şirketi yalnızca birkaç ay yönetti. Şimdiye kadar, Musk’ın şirketi devralmasının bir liderlik sarsıntısına yol açıp açmayacağı konusunda çok fazla tartışma olmamıştı. Geçen ay Reuters, Musk’ın şimdiden Twitter için yeni bir CEO planı olduğunu bildirmişti.

Eğer Elon Musk Twitter yönetimini değiştirirse, mevcut yöneticilerin alacağı paralar dudak uçuklatıyor. Elon Musk, yeni CEO hakkında ne düşünüyor olursa olsun, kısa bir süre için bu koltukta oturacak gibi görünüyor.