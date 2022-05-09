Suudilerden Asyalı müşterilere petrolde iskonto

Petrol piyasalarında Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de salgın önlemlerinin etkisi hissedilmeye devam ederken, Suudiler Asyalı müşterilere petrolde indirim yaptı. Saudi Aramco Asyalı alıcıların tarifelerinde varil başına 5 dolarlık indirim yaptı. Böylelikle şirket son dört ayda ilk kez fiyatlarda indirim kararı aldı. Yapılan indirim Bloomberg'in rafineriler ve piyasa aktörlerinden derlediği beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Suudiler savaşın başlamasının ardından fiyatların 100 doların üzerine çıkmasının ardından geçen iki ayda ham petrol fiyatlarını rekor seviyelere çıkarmıştı.

OPEC+'dan sınırlı üretim artış kararı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yılsonuna kadar aşamalı olarak kaldıracaklarını duyurmuştu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen hafta çevrim içi düzenledikleri 28. Bakanlar Toplantısında haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı aldı.

Salgın sonrası yaşanan hızlı talep toparlanması nedeniyle yapılan üretimin artırılması çağrılarına yanıt vermeyen OPEC'ten toplantı sonrası yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, jeopolitik faktörler ve salgına ilişkin konuların etkilerinin ise izlendiği belirtildi. Yatırımcılar, arz tarafında Uluslararası Enerji Ajansının acil durum rezervi kapsamında 60 milyon varil petrolü kullanıma açma kararının bir parçası olarak ABD'nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varili piyasaya sürmesini bekliyor.