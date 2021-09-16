Swissotel Residences Çeşme: Ilıca'nın ilk markalı konut projesi

Proje, dünyanın önde gelen otel gruplarından Accor çatısı altındaki premium segment Swissôtel markası ve Ege bölgesinin güçlü yatırımcıları Miray İnşaat, Dilek Holding, ZA Madencilik konsorsiyumu ile inşaata başladı. Projenin mimarisini Durmuş Dilekçi, iç mimarisini ise Toner Mimarlık kurucusu usta mimar Mustafa Toner üstleniyor.

Dünyanın en özel plajlarından Ilıca’nın ilk markalı rezidans projesi Swissôtel Residences Çeşme, konumu, göz alıcı peyzajı ve otel konforu sunan sosyal alanları ile dört mevsim ayrıcalıklı yaşam sunuyor. Swissôtel Residences Çeşme’de birbirinden farklı metrekare ve tiplerde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler, 6 adet bağımsız villa ve 6 adet bahçe dubleks, özel ve ayrıcalıklı yaşama açılıyor. 102 m2 ile 1.300 m2 arasında değişen daireler, 563 bin Euro’dan 10 milyon Euro’ya kadar değişkenlik gösteriyor. 2022 yılında teslimi hedeflenen projenin yatırım bedeli 250 milyon TL.

Muhteşem deniz, göz alıcı kumsal

Proje yatırımcısı Miray İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Haydar İnaç, ön satış sürecinde yoğun ilgi ile karşılaştıklarını ifade ediyor. İnaç, ‘Miray İnşaat olarak 1994 yılından bugüne kadar yaklaşık 1 milyon m2’nin üzerinde inşaatı tamamlamış bulunmaktayız. Bu projeler arasında 120.000 m2’lik inşaat alanına sahip İzmir’in şu an için en yüksek yapısını da içerisinde bulunduran Mistral İzmir, birçok okul, hastane ve üniversite yapısı yer alıyor. Çeşme’deki ilk projemiz Swissôtel Residences Çeşme... Çeşme, sadece İzmir için değil tüm Türkiye ve hatta dünya için önemli bir turizm değeri konumunda. Şubat 2021’de Swissôtel Residences Çeşme projesi ile ilgili değerli yatırımcı ortakları ile görüştük ve bu önemli bölgede böyle bir ortaklığın değer katacağı görüşüne vararak anlaşmamızı imzaladık. Toplamda 250 milyon TL yatırımla muhteşem denizi, göz alıcı kumsalı ve Türkiye’nin en prestijli lokasyonu Çeşme Ilıca Plajı’nın ilk ve son markalı konut projesini hayata geçiriyoruz. Projeye başladığımız andan itibaren çok yoğun bir ilgi var. Sadece rezidans sahiplerine özel ayrılan muhteşem Ilıca kumsalı, birçok sosyal olanağı, proje kalitesi ve özel mimarisi ile ayrıcalıklı bir yaşam sunuyoruz’’ dedi.

Otel işletmeciliğindeki deneyim, rezidans hizmetlerine aktarılıyor

Swissôtel Residences Çeşme ile birlikte 248 odalı Swissôtel Çeşme’nin de yatırımcısı olan Dilek Holding 2001 yılında Sheraton Çeşme ile sektöre adım attıktan yıllar sonra yine aynı ikonik yapının yeniden bölgeye kazandırılmasında rol oynuyor. Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Dilek, “Daha önce hayata geçirdiğimiz başarılı projelerimiz ile otel işletmeciliğinde güçlü bir deneyimimiz var, hizmet kalitesiyle tüm dünyada öne çıkan Swissôtel’in de bölgede fark yaratacağına inancımız tam. Swissôtel Çeşme, muhteşem Ilıca manzarası, şık odaları, yeme-içme alanlarıyla ileri düzey otelciliği, rezidansları ile de 365 gün lüks ve konforlu yaşamı her yönüyle hissettirecek. Rezidans sahipleri ayrıca “Ownership Benefits” programına dahil olarak dünyaca ünlü Swissôtel misafirperverliği ve ayrıcalıklarından özel fırsatlar ve önceliklerle faydalanabilecek. Bu lokasyonda böyle bir proje bir daha hayata geçmeyecek. Bu açıdan projeden ev sahibi olanlar gerçek anlamda ayrıcalıklı bir yaşamın sahipleri olacak” şeklinde konuştu.

Proje ortaklarından ZA Beton Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın, “Kaliteli üretim yapmayı, bunu yaparken doğayı ve insanı korumayı, bu doğrultuda daha iyi bir geleceğe yatırım yapmayı kendine görev edinmiş bir şirket olarak bu kadar değerli bir projenin ortağı ve yatırımcısı olmaktan son derece mutluyuz. Güçlü ortaklık yapısı ve sermayesi ile proje hızla tamamlanarak 2022 yılında teslim edilecek. Bu ortaklık gelecek yeni projelerde de devam edecek” dedi.

Swissôtel, rezidans projeleri ile dünyanın her yerinde büyüyor

Tüm dünyada markalı rezidans projelerine olan ilginin hızla arttığını belirten Accor Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin. 'Accor olarak dünyada 40’dan fazla rezidans projesi, 300’den fazla uzun dönem konaklama tesisi ile hizmet veriyoruz, bu alanlarda 165 yeni projeyi de çok kısa bir sürede hizmete açacağız. Swissôtel rezidans projeleri sadece bir evi değil özel bir yaşam kültürünü ortaya koyuyor' dedi. Yiğit Sezgin sözlerine ‘sektörde yapılan çalışmalar; otel markaların yönettiği rezidans projelerinin kullanıcılar için daha fazla güven yarattığını, sunulan hizmetlerden alınan memnuniyet oranlarının yüksek olduğunu ve son yıllarda markasız projelere göre çok daha fazla tercih edildiğini gösteriyor. Bizim için son derece önemli olan ve mevcut projeleri ile en çok tercih edilen Swissôtel markası ile de, hem Türkiye’de hem dünyada bir çok yeni projeye imza atacağız” diye devam etti.

Hayata renk katan sosyal yaşam

Kafeler, restoranlar, alışveriş noktaları, barlar ve kulüpleriyle canlı ve eğlenceli bir sosyal hayata davet eden projede açık ve kapalı yüzme havuzları, buhar odası, pilates stüdyosu, fitness ve rezidans sahiplerine özel plaj bulunuyor. Aynı zamanda Ilıca plajının florasıyla bütünleşen zengin habitatı peyzaj mimarisinde göze çarpıyor. Denizin ve sahilin esen rüzgarlarına karşı koyabilecek, çevresel iklim şartlarına uygun bitki türleriyle zenginleştirilen yeşil alanlarda suyun akıllı kullanımına öncelik veren otomatik sulama sistemi tercih ediliyor.

Yatırım olanakları dikkat çekiyor

Kendine ait plajıyla birlikte denize sıfır konumdaki proje, yatırım fırsatlarıyla da cazibe merkezi oluyor. Projede, 6 aydan kısa süreli kiralamalarda sadece Swissôtel Çeşme aracılığı beklenirken 6 aydan uzun süren kiralamaları ev sahipleri kendileri gerçekleştirebiliyor. Swissôtel’in aracı olacağı 6 aydan az süreli kiralamalarda daire dekorasyonunun Swissôtel standardında olması bekleniyor.