Taban Gıda, 100 milyon dolar yatırım hedefliyor

Türkiye’de yüzde 20 pazar payıyla buğday tedarik pazarında özel sektör lideri olan ve “Türkiye’nin 500 Büyük Şirketi” sıralamalarında ilk 200’de yer alan Taban Gıda yeni gemi alımı hamlesiyle Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika pazarlarına yayılan tedarik zincirini güçlendirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde Taban Gıda’nın çatı şirketi Vivalon AG tarafından alınan 42.648 DWT’luk gemi alımına bir yenisi daha eklendi ve 5 milyon dolar yatırımla 7.550 DWT’luk ikinci gemi hububat ticareti için demir aldı. Dünya üzerinde 20’ye yakın ülkeye buğday başta olmak üzere tahıl, yem grubu ve yağlı tohum tedariki yapan Taban Gıda önümüzdeki 3 yıllık süreçte üretim, lojistik ve depolama alanında toplam 100 milyon dolar yatırım yaparak yurt içinde üstlendiği liderliği global pazarda da elde etmeyi hedefliyor.

Yurtiçinde yüzde 20 pazar payına sahip

Hız, güven ve ihtiyaca yönelik ticaret anlayışı temel prensibiyle faaliyete başladığı 2016 yılını 37 milyon TL ciro ile tamamlayan Taban Gıda, geçen 5 yıllık kısa sürede 2,5 milyar TL ciroya ulaştı. Buğdayın 2020 cirosundaki payı yüzde 77'iyken bu oran 2021'de yüzde 89'a ulaşmış durumda. Geçtiğimiz yıl 1,5 milyon ton buğday ticareti yaparak yurtiçinde oyun kurucu olarak sektörü domine eden Taban Gıda’nın cirosunun yüzde 85'i Türkiye'de gerçekleşiyor. Yurtiçinde yüzde 20 pazar payıyla buğday tedarik pazarında özel sektör lideri olan markanın bu yıl için ciro hedefi 3 milyar TL. Taban Gıda önümüzdeki 3 yıllık süreçte tedarik zincirini destekleyecek üretim ve lojistik yatırımları ile buğday dışında soya ve ayçiçeği küspesi, arpa, mısır, buğday kepeği gibi yem hammaddeleri çeşitliğinin yer aldığı ürün grubunda da pazar payını yükseltme hedefinde. İhtiyaç ve talep odaklı transit ticaret gerçekleştiren Taban Gıda küresel iklim değişikliği, pandemi ve navlun krizi gibi global krizlerin oluşturduğu çeşitli riskleri ve fırsatları analiz ederek yeni yatırım hamleleri gerçekleştiriyor.

Gemi yatırımından sonra sırada silo yatırımı var

Geçtiğimiz ay 9 milyon dolar yatırımla Japon yapımı 42.648 DWT'luk ilk kuru yük gemisini alan Taban Gıda’nın çatı şirketi Vivalon AG, ikinci gemisini de filosuna ekledi. İtalyan yapımı 7550 DWT’luk kuru yük gemisi için 5 milyon dolar yatırım yapan şirket navlun piyasasını gider olarak kontrol edebilmeyi, bunu gelir kalemine dönüştürüp, ticareti dengelemeyi planlıyor. “Bu yatırımları, taşıma maliyetlerini kontrol altına alma gerekliliği önem arz eden transit ticaret pazarında söz sahibi olabilmek için yaptık.” diyen Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu “Hacmimizi artırma stratejimize daha hızlı ulaşmayı hedefliyoruz. Çok kısa sürede 2 gemi alımı daha yapmayı planlıyoruz. Kazancımızı yatırıma yönlendiriyoruz, global oyuncu olmanın tek yolu bu.” dedi. Türkiye limanlarından ithal edilen buğdayın yüzde 15,7’sini üstlenen Taban Gıda, Türkiye ithalat ve ihracatında büyük öneme sahip limanlarda özellikle buğday ithalatında yüksek paya sahip. Taban Gıda Türkiye’de yüksek tonajlı ticaretin aktığı limanlardan Karasu’da %34, İskenderun’da %26, Bandırma’da %21, Tekirdağ’da %18, Samsun’da %14 oranında toplam ithalat hacminden pay alıyor. Türkiye’nin birçok limanında yüksek depolama kapasiteli kiralamalar yapan Taban Gıda, 2 yıl içerisinde 100 bin tonluk depolama kapasitesine ulaşacak kendi silolarını kurma hedefinde.

Un fabrikası arayışı başladı

Pandemi özellikle tarımsal emtiada ülkelerin stok tutma kapasitesini yukarılara taşıdı. Buğday geçtiğimiz yılın ve bu yılın kilit ürünü oldu. Üretimde ilk sırada olan Çin gibi ülkeler daha fazla stok yapmaya başladı. Dünyada buğday üretiminde ilk 3’ü Çin, Hindistan ve Rusya paylaşıyor. Türkiye’nin ortalama üretimi ise 15 milyon ton. “Unda 2005'ten bu yana dünyada ihracatçı ülkeler arasında ilk sıralardayız.” diyen Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu “makarna ihracatında da sayılı ülkeler arasındayız. Son yıllarda bisküvi üretiminde de üst sıralara çıktık. Katma değerli üretim ve ihracat açısından Türkiye’nin bu başarısı son derece değerli. Eskiden ülke olarak buğday üretiminde kendi kendimize yetiyorduk, sadece ihracat yapmak için gerekli buğdayı dışarıdan alıyorduk. Şu anda ithalat şartı var. Önce hububatın ithal edilmesi sonra ihracat yapılması gerekiyor” dedi. Üretim hamlesi yapmayı da planları arasında ön sıralara yerleştiren Taban Gıda yurtiçi ve yurtdışında 1000 ton/gün kapasiteli bir un fabrikası yatırımı için fizibilite çalışmalarına başladı.