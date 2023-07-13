TAİK Başkanı Yalçındağ: NATO'da kazandığımız ivmeyi fırsata çevirmeliyiz

Yalçındağ, yaptığı yazılı açıklamayla Litvanya'daki NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin ekonomi açısından çok önemli sonuçları olacağını belirten Yalçındağ, zirvenin Türkiye açısından çok başarılı geçtiğini aktardı.

Erdoğan-Biden görüşmesinde Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sürecin başladığı sinyalinin verildiğine dikkati çeken Yalçındağ, "Zirve, AB-Türkiye ilişkileri açısından da çok önemli bir gelişmeye sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve başlamadan hemen önce Başkan Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'İsveç’in NATO yolunu açalım siz de Türkiye’nin Avrupa yolunu açın.' demesi beklenmeyen bir sürprizdi. Cumhurbaşkanı bir taşla 2 kuş vurdu, İsveç’e onay verirken, Türkiye’nin Avrupa Birliği hedefini de yeniden gündeme getirmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

TAİK olarak misyonlarının "ticari diplomasi" olduğunu hatırlatan Mehmet Ali Yalçındağ, iş dünyasının da Batı’yla karşılıklı iş fırsatlarına konsantre olması gerektiğine işaret etti.

Yalçındağ, şunları kaydetti:

"Son birkaç yıldır oluşan farklı arayışlara sağlıklı alternatif olacak şekilde Batı’yla ekonomik ilişkilere yeni boyutlar katmanın, doğrudan yatırım fırsatlarını yeniden canlandırmanın stratejik önemi olacak. Bu çerçevede Başkan Trump döneminde, TAİK ve Amerikalı eş kuruluşları olarak Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerine 100 milyar dolarlık bir hedef koymuştu. Bu hedef hala geçerli, NATO Zirvesinde oluşan ortamda bu hedefe çok daha rahat ulaşılacaktır. Seçim sonuçlarıyla birlikte Amerikan kamuoyunda Türkiye’ye bakışın farklılaştı, yeni ekonomi yönetimi güven verdi, Amerikan iş dünyasında yatırım iştahı kabardı. TAİK olarak 19 Eylül'de New York’ta 13. Türkiye Yatırım Konferansı’nı düzenleyeceğiz. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat var.

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in katılımı ile yeni ekonomik programın ilk büyük ‘roadshow’unu gerçekleştiriyoruz. Yatırım Konferansı’na ABD’nin önde gelen finans ve bankacılık çevreleri ile Türkiye’nin halka açık en büyük 50 şirketinin ve büyük bankalarının CEO’larını davet ediyoruz. Konferansın hemen ardından 20 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Fortune 100’de yer alan 25 Amerikalı şirketin CEO’su ile Yuvarlak Masa toplantısında bir araya getiriyoruz. Bu Yuvarlak Masa toplantısına geçtiğimiz yıl Amazon, SpaceX, Amerisourcebergen, META, Boeing, Citibank, Coca-Cola, Ford, GE Havacılık, Goldman Sachs, J.P. Morgan ve P&G gibi dev firmaların CEO ve başkanları katılmıştı."

Yalçındağ, bu kez, Amerikan şirketlerinin "Türkiye Yüzyılı"na yatırım fırsatlarını en yetkili ağızdan duyma, değerlendirme olanağı bulacaklarını bildirdi.