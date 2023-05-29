Tansu Yeğen'in yeni kariyer yolculuğu

Appcircle Ortağı ve CEO’su Tansu Yeğen ile yeni kariyer yolculuğunu konuştuk...

29.05.2023 17:04:430
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Tansu Yeğen'in yeni kariyer yolculuğu

TANSU YEĞEN, teknoloji alanının en deneyimli yöneticilerinden biri. Bugüne kadar HP’den IBM’e, Apple’dan Samsung’a birçok uluslararası şirkette üst düzey yöneticilik yaptı. Son olarak da Uipath’in 120 ülkede yönetimini üstlendi.

Capital 2023 Nisan sayısından

32 yıl boyunca uluslararası kurumsal şirketlerde çalıştıktan sonra 2023 yılı başında radikal bir karar aldı. CEO’luğunu yaptığı ve uluslararası genişlemesinde büyük rol oynadığı Uipath’ten ayrılarak, bir start up ve bir mobil DevOps platformu olan Appcircle’a ortak ve CEO olarak geçti.

Kariyeri boyunca hep kendi işini yapmak istediğini belirten Yeğen, yeni şirketiyle ilgili heyecanlı. Bugüne kadarki tüm deneyimlerini kullanacağı Appcircle’ın önümüzdeki süreçte hızlı bir büyüme yolculuğu yaşayacağını söylüyor. 

2027’de Amerika’da borsaya açılmayı hedefleyen Appcircle ortağı ve CEO'su Tansu Yeğen ile yaptığımız röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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