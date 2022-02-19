Tarihi konakta "paylaşımlı ofis"

Paylaşımlı ofisin satış müdürü Birgül Kazmaz, "Bu ofisler pandemide hem maliyet açısından avantajlı hale geldi hem de tedbirler açısından daha çok kontrol altına alınabilir yerler olarak tercih ediliyor." dedi.

Edirne'de, Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen, sahipleri tarafından yaptırılan restorasyonun ardından "yeni nesil ofis" olarak kullanılan konak, salgın sürecinde toplantı ve kurum içi eğitimlere ev sahipliği yapıyor.

Mithatpaşa Mahallesi Ortakapı Caddesi'ndeki tarihi konak, "Edirne kırmızısı"na boyanarak yeni nesil ofis olarak tasarlandı.

Paylaşımlı ofisi tercih edenler "Arda", "Meriç", "Tunca" ve "Ergene" nehirlerinin adının verildiği odalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Paylaşımlı ofis satış müdürü Birgül Kazmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı iş kollarındaki insanların çalışmalarını oda kiralama yöntemiyle günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak sürdürebildiğini söyledi.

Kovid-19 döneminde paylaşımlı ofislere ilginin arttığını anlatan Kazmaz, şöyle konuştu:

"Bu dönemde birçok firma çevrim içi çalışmaya döndü. Maliyet açısından da birçok firma kendi içerisinde çalışma alanlarını kapatıp paylaşımlı ofislere taşındı. Çünkü esnek çalışma saatleri dolayısıyla maliyet avantajıyla farklı girişimler bir araya gelebiliyor. Paylaşımlı ofisler pandemide hem maliyet açısından avantajlı hale geldi hem de tedbirler açısından daha çok kontrol altına alınabilir yerler olarak tercih ediliyor."

Kazmaz, paylaşımlı ofisin toplantı, seminer ve kurum içi eğitimler için de tercih edildiğini dile getirdi.

Ofisin yöneticisi Tolga Kazmaz ise kullanıcıların tek faturayla birçok hizmete ulaştığını belirterek, "Ofisteki çalışma alanını kiraladıklarında internet, elektrik, su, çay ve kahve giderlerini ödemiyorlar. Sadece ofisin kullanım faturasını ödeyerek hizmete ulaşıyor ve çalışmalarını gerçekleştiriyorlar." dedi.

Tarihine uygun düzenlendi

Binanın sahibi Çiğdem Balta da Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yapan bir şehir olduğunu, bu nedenle kentte birçok tarihi konağın yer aldığını ifade etti.

Konağın 2. Abdülhamid döneminden bugüne ulaştığına dikkati çeken Balta, şunları kaydetti:

"Tarihi konağımız büyük Edirne yangınının ardından inşa edilmiş. İlerleyen yıllarda Balta ailesi burayı alarak içini tarihine uygun restore ettirdi ve içerisinde yaşamışlar. Daha sonra insanların tarihi bir konakta iş hayatını devam ettirebileceğini düşündük. Burada tarihi kokuyla çalışmak çok zevkli. Konak, Edirne kırmızısına boyandı ve ilk günkü motifleri tekrar canlandırıldı."