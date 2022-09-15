Tarım ÜFE ağustosta yıllık bazda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu endekste ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,34 azalış, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 99,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 142,42 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 89,02 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,89, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,34, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,24 azalış görüldü. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12,81, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,58 azalış olurken canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,99 artış hesaplandı.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 75,12 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 77,34 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 255,52 ile lifli bitkiler ve yüzde 196,55 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak belirlendi. Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 9 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 22 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 19,86 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 9,27 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 8,8 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olarak kayıtlara geçti. Endekste kapsanan 86 maddeden 35'inin ortalama fiyatında azalış, 47'sinin fiyatında ise artış görüldü.