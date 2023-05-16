Tarım ÜFE nisanda yıllık yüzde 71,52 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,32 gerilerken geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,52 artış gösterdi.

16.05.2023 11:44:530
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Tarım ÜFE nisanda yıllık yüzde 71,52 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu endekste nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,32 azalış görülürken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 134,06 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım-avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,51 azalış oldu. Balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,49, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,16 artış kaydedildi. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 16,56, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,43 azalış görülürken canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 5,78 artış oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 1 alt grup daha düşük, 10 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre azalışın yüksek gerçekleştiği alt gruplar sırasıyla yüzde 9,72 ile lifli bitkiler, yüzde 0,12 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 20,69 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 10,88 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olarak belirlendi.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 35,85 ile sebze ve kavun-karpuz kök ve yumrular, yüzde 49,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 167,15 ile turunçgiller, yüzde 135,86 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt olarak kayıtlara geçti. Yıllık azalışın olduğu tek alt grup ise yüzde 13,7 ile lifli bitkiler olarak hesaplandı. Endekste kapsanan 77 maddeden 27'sinin ortalama fiyatında azalış olurken 44'ünün ortalama fiyatında artış gerçekleşti.

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