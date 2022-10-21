Tarımsal girdi enflasyonu yükseldi

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ağustosta yıllık bazda yüzde 135,06, aylık yüzde 1,64 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 135,06, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 86,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 88,48 arttı.

Ana gruplarda, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,25, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,81 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 90,4, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 142,28 yükseliş kayıtlara geçti.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 36,2 ile veteriner harcamaları, yüzde 62,97 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 234,48 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 184,77 ile enerji ve yağlar olarak öne çıktı.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grupta daha düşük, 8 alt grupta daha yüksek değişim görüldü. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 1 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 1,59 ile hayvan yemi oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 9,62 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 6,47 ile malzemeler olarak dikkati çekti. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 5,01 ile enerji ve yağlar olarak kaydedildi.