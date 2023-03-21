Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 96 yükseldi

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ocakta yıllık bazda yüzde 95,99, aylık bazda yüzde 6,24 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,99 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 118,18 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,77, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,62 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 95,54, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 99,13 yükseliş görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 40,24 ile makine bakım masrafları, yüzde 46,16 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 117,25 ile hayvan yemi, yüzde 115,38 ile tohum ve dikim materyali olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 1,81 ile enerji ve yağlar, yüzde 2,94 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 35,17 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 21,45 ile veteriner harcamaları olarak hesaplandı. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 4,86 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak gerçekleşti.