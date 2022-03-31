TAV'da üst düzey değişim: Sani Şener CEO'luğu bıraktı

TAV'da üst yönetimde değişiklikler yapıldı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Sani Şener, TAV Havalimanları CEO'luğu görevini devretti.

TAV Havalimanları Holding AŞ'de CEO'luk görevine Vehbi Serkan Kaptan atandı. Sani Şener ise yönetim kurulu başkan vekilliği görevine getirildi.

TAV'da üst yönetimde değişiklikler yapıldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Sani Şener, TAV Havalimanları CEO'luğu görevini Vehbi Serkan Kaptan'a devredecek. Şener, TAV Havalimanları Yönetim Kurulu'ndaki görevini ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak sürdürecek.

Franck Mereyde, yönetim kurulu murahhas üyesi olarak atanırken, Fernando Echegaray'ın da görevine yönetim kurulu üyesi olarak devam etmesine karar verildi.

Grup Başkanı – Finans (CFO) olarak görev yapmakta olan Burcu Geriş mevcut görevinin yanısıra, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevine atandı.