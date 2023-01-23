TBMM'de bu hafta gündem yoğun

Meclis, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AKP milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunumu yapacak.

TBMM Genel Kurulu, önümüzdeki hafta ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifi ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi'nin yasalaşması için çalışacak.

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor. Haftalık çalışmasına 24 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklifle, perakende ticarete ilişkin ceza hükümlerindeki caydırıcılık artırılacak. Tedarik zincirindeki aksaklıkların giderilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Perakende ticarete ilişkin "haksız ticari uygulama" kavramının tanımlandığı teklifle, sipariş iptalleri, prim ve bedel talepleri, kampanyalı mal ve hizmet talepleri, sözleşme şekilleri, maliyet ve giderlerin yansıtılması gibi konularda belirlenecek haksız ticari uygulamalar yasaklanacak.

Üreticiler veya tedarikçiler ile perakende işletmeler arasındaki ödemelerde, bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinde ödeme süresi 30 veya duruma göre 45 gün, diğer tarım ürünlerinde ise 60 gün olacak. Alışveriş merkezlerinde ortak kullanım alanlarının gelir ve giderlerine ilişkin paylaşım netleştirilecek.

Vergi mükellefiyetinin terkin edildiği tespit edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyelerinin aidat tahakkukları durdurularak bu kişiler, meslek grubu ve seçmen listelerinden silinecek.

TOBB'un, üniversitesine ve vakfına olan katkısının sürdürülebilmesine imkan tanıyan düzenleme yapılacak. Serbest bölgelerde, bölge içi doğal gaz şebekesini, işletici şirketler yapacak. Kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin bilgilerini, Kooperatif Bilgi Sistemi'nin kurulmasının ardından 1 yıl içinde sisteme aktaracak.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kuruluyor

Genel Kurulda, daha sonra Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi görüşülecek. Teklifle, Türk ve İslam arkeolojisi ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak, bu alanlarda kütüphane ve müzeler açmak, yurt dışında arkeolojik kazı, araştırma ve incelemeler gerçekleştirmek üzere, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak. Vakfın faaliyetleri, organları, personel istihdamı, bütçesi, gelir ve giderleri ile ilgili konular düzenlenecek.

Komisyonların gündemi

Plan ve Bütçe Komisyonu, yarın Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek için toplanacak.

Anayasa Komisyonu, salı günü toplanarak başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun salı günkü toplantısında, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

AKP milletvekillerine ekonomi sunumu

AKP TBMM Grubu, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de basına kapalı toplanacak. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AKP milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak. Nebati, yapacağı sunumda 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak.