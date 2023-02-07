TCDD vagonları depremzedelere açıldı

TCDD vagonlarında depremzedelere konaklama imkanı sağlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarıyla depremzedelerin konaklamasına destek oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya’da temin edilen vagonlarda 3 bin 400 depremzede konakladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarıyla depremzedelerin konaklamasına destek oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya’da temin edilen vagonlarda 3 bin 400 depremzede konakladı.