TCMB açıkladı: Enflasyonu yükselten grup hangisi?

Merkez Bankası'nın açıkladığı ekim ayı raporuna göre yükselen enflasyondaki artışa en belirgin katkı gıda grubundan geldi.

TCMB dün açıklanan ve 24 yılın en yüksek seviyesine çıkan Ekim ayı enflasyonuna dair fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Enflasyon değerlendirmesinde gıda fiyatlarındaki artışın temel belirleyici olduğu vurgulandı. Raporda üretici fiyatlarını yukarı çeken başlıca unsurun enerji olduğu belirtildi.

TCMB fiyat gelişmeleri raporunda tüketici fiyatlarının Ekim ayında yüzde 3,54 oranında yükseldiği, yıllık enflasyonun 2,06 puan artarak yüzde 85,51 olduğu hatırlatıldı. Bu dönemde yıllık enflasyonun enerji ve alkol-tütün-altın gruplarında gerilerken diğer gruplarda yükseldiği, yıllık tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkının gıda grubundan geldiği ifade edildi.

Açıklamada "Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze kaleminin öncülüğünde işlenmemiş gıda alt grubu öne çıksa da fiyat artışlarının grup geneline yayıldığı izlenmiştir. Temel mal grubu yıllık enflasyonunda yükseliş eğilimi devam ederken, hizmet enflasyonundaki artışı kiranın yanı sıra akaryakıt fiyatlarının yansımalarının hissedildiği ulaştırma hizmetleri sürüklemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış fiyat artışları kira ve hizmet grubunun genelinde zayıflarken, işlenmiş gıdada bir miktar artmış, temel mallarda ise görece yatay seyretmiştir." ifadelerine yer verildi. Enerji grubunda yıllık enflasyon gerilerken, aylık bazdaki artışta uluslararası ham petrol fiyatlarıyla uyumlu olarak yükselen akaryakıt fiyatları ile şebeke suyu fiyatlarının etkisinin öne çıktığı belirtildi.

Uluslararası doğalgaz fiyatlarındaki son dönem gelişmelerin, yurt içi enerji fiyatlarına yansımaya devam ederek elektrik üretimi ve gaz imalatı fiyatlarını yükselttiği ve üretici fiyatlarını yukarı çeken başlıca unsur olduğu vurgulanarak "Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık değişimleri bir miktar yavaşlarken, yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir" denildi.