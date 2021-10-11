TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Merkezin rezerv rakamı yükseldi

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, bu hafta açıklanacak rezerv rakamının 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini bildirdi.

11.10.2021 15:24:000
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Merkezin rezerv rakamı yükseldi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, bu hafta açıklanacak rezerv rakamının 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini bildirdi.

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, TBMM’de yaptığı sunumda “Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını amaçlamaktayız” dedi. 

Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını amaçladıklarını ifade eden Kavcıoğlu, "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizmi canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir" dedi.

Kavcıoğlu, parasal duruşun sıkılığının ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladığını belirterek, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesinin de güçlendirildiğini kaydetti. AA

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