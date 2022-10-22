TCMB bu yılın 4. Enflasyon Raporu'nu 27 Ekim'de açıklayacak

TCMB, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti.

22.10.2022 10:13:370
Paylaş Tweet Paylaş
TCMB bu yılın 4. Enflasyon Raporu'nu 27 Ekim'de açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-IV’ün tanıtımı amacıyla 27 Ekim 2022 Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-IV’ün tanıtımı amacıyla 27 Ekim 2022 Perşembe günü saat 10.30’da TCMB İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek. Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek, TCMB'nin internet sitesinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak. 

TCMB, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Global ağda Türkiye atağı!

Global ağda Türkiye atağı!

Organik büyüme hedefliyoruz

Organik büyüme hedefliyoruz

Global türkler potansiyel peşinde

Global türkler potansiyel peşinde

Rotada büyük değişim

Rotada büyük değişim

Yeni bir oyun kuruyoruz

Yeni bir oyun kuruyoruz

Yerine koymada kritik yükseliş

Yerine koymada kritik yükseliş

Yorum Yaz