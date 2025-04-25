TCMB: Hane halkı enflasyon beklentisi sabit kaldı

TCMB Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne göre nisanda enflasyon beklentisi, piyasa katılımcıları için yüzde 25,6'ya, reel sektör için yüzde 41,7'ye yükseldi. Hane halkı için yüzde 59,3'te sabit kaldı.

25.04.2025 10:20:460
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TCMB: Hane halkı enflasyon beklentisi sabit kaldı

Yıllık enflasyon beklentileri nisanda piyasa katılımcıları ve reel sektör için yükselirken, hane halkı için değişim göstermedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Buna göre, nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 ve reel sektör için 0,6 puan yükselerek yüzde 41,7'ye çıkarken, hane halkı için değişim göstermeyerek yüzde 59,3 seviyesinde sabit kaldı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 4,1 puan azalarak, yüzde 27,2 oldu.

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