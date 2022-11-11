TCMB, ödemeler dengesinde revizyon yaptı

Merkez Bankası tarafından ödemeler dengesinde yapılan iki ayrı revizyon ile 26,8 milyar dolarlık katkı sağlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesinde iki kritik revizyon açıkladı.

TCMB ödemeler dengesi “Cari İşlemler Hesabı” altındaki “Hizmetler Dengesi/Seyahat/Gelir” ile “Birincil Gelir Dengesi/Ücret Ödemeleri/Gider” kalemlerinde revizyon yaptı. İki revizyon sonucunda Ödemeler Dengesi Cari İşlemler Hesabı revize edilen dönemde toplam 26,8 milyar dolar artı yönlü güncellendi.

TCMB'den yapılan açıklamada revizyon ile ilgili şu ifadeler kullanıldı: Turizm istatistiklerinin iyileştirilmesine yönelik olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi iş birliğiyle yürütülen revizyon çalışması kapsamında yeni veri kaynakları sisteme entegre edilmiş, metodolojik iyileştirmeler gerçekleştirilmiş ve 2012 yılına kadar geriye dönük olarak turizm istatistikleri güncellenmiştir. Revizyon sonrasında Ödemeler Dengesi “Cari İşlemler Hesabı” altındaki “Hizmetler Dengesi/Seyahat/Gelir” kalemi, 2012–2022 Ocak-Ağustos arasında toplam 22,4 milyar ABD doları yukarı yönlü güncellenmiştir.

Ayrıca, veri kalitesinin artırılması ve yeni veri kaynaklarının veri derleme sürecine entegrasyonu çalışmaları sonucunda Ödemeler Dengesi “Cari İşlemler Hesabı” altındaki “Birincil Gelir Dengesi/Ücret Ödemeleri/Gider” kalemi, 2017-2022 Ocak-Ağustos arasında toplam 4,4 milyar ABD doları aşağı yönlü güncellenmiştir.