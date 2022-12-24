TCMB'den 2023'e ilişkin para ve kur politikası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) '2023 Yılı Para ve Kur Politikası Metni'ne ilişkin duyuru yayımladı.

24.12.2022 09:48:130
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TCMB'den 2023'e ilişkin para ve kur politikası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılı para ve kur politikası metnini, 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 10.00’da yayımlayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) '2023 Yılı Para ve Kur Politikası Metni'ne ilişkin duyuru yayımladı. TCMB'nin internet sitesine yer alan duyuruda, bankanın her yıl Aralık ayında, takip eden yıl izleyeceği para ve kur politikalarını Para ve Kur Politikası Metni aracılığıyla kamuoyu ile paylaştığı hatırlatılarak, "2023 Yılı Para ve Kur Politikası Metni, 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 10.00’da yayımlanacaktır" denildi.


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