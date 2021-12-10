TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde beklentiler yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 23,85 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 1,32 olan aralık ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,37'ye çıktı. Bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 23,85 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 15,61'den 21,39'a, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11,76'dan 14,41'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 9,98'den 13,77'ye, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 10,93'ten 15,56'ya çıktı.

Bir önceki anket döneminde 19,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 15,6 milyar dolara, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 19 milyar dolardan 11,2 milyar dolara indi.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 14,53

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 9,2'den yüzde 9,9'a yükselirken, 2022 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 14,53 olarak kayıtlara geçerken, 3 ay sonrasına ilişkin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 14,74'ten yüzde 14,28'e geriledi. Bir önceki anket döneminde cari ay sonu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 15,25 seviyesinde bulunuyordu. AA