Türk Ekonomi Bankası (TEB), uluslararası alanda saygın yayın kuruluşlarından Global Finance tarafından gerçekleştirilen Dünyanın En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankaları değerlendirmesinde “Türkiye’nin En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankası” seçildi.

Müşterilerine sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerinin yanı sıra başarılı uygulamalarıyla uluslararası alanda çeşitli organizasyonlar tarafından çok sayıda ödüle layık görülen Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2022 yılına ödülle başladı. Finans dünyasının yakından takip ettiği saygın yayın kuruluşlarından Global Finance dergisinin 2022 yılı için gerçekleştirdiği Dünyanın En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankaları değerlendirmesinde TEB, “Türkiye’nin En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankası” seçildi.

Yenidoğan: “Nakit yönetiminde küresel ölçekte çözümler sunuyoruz”

TEB olarak Global Finance gibi uluslararası alanda takip edilen saygın bir yayın tarafından “Türkiye’nin En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankası” ödülüne layık görülmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden TEB Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan, şunları söyledi: “Nakit yönetimi, önemini erken fark ettiğimiz ve 1997 yılından beri yatırım yaptığımız bir alan. Nakit yönetimi alanında yaptığımız çalışmalarla, Kurumsal, KOBİ ve İşletme müşterilerimize her türlü ödeme ve tahsilat ürünümüzle destek veriyor, müşterilerimize ihtiyaçlarına göre özelleştirdiğimiz çözümler sunuyoruz. Özellikle birden fazla ülkede faaliyet gösteren şirketlerimize veya global şirketlerin Türkiye’de faaliyet gösteren iştiraklerine yönelik olarak da BNP Paribas ile iş birliği halinde küresel ölçekte çözümler sunuyoruz.”

TEB, dijital çözümleriyle müşterilerinin iş yapışlarını kolaylaştırıyor

Pandemi sürecinin müşterilerin dijital çözümlere olan ihtiyaçlarını artırdığını dile getiren Yenidoğan, pek çok yeni dijital hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi. Yenidoğan, “Kurumsal ve KOBİ müşterilerimizin kredi kartı, nakit, çek, senet gibi tüm tahsilat yöntemleri ile tahsilatlarını gerçekleştirmelerine, anlık olarak raporlamalarına ve nakit akışlarını tahmin etmelerine olanak sağlayan yenilikçi ürünümüz TEB Mobil Tahsilat Platformu’nu bu süreçte hayata geçirdik. Doğrudan Borçlandırma ve Tedarikçi Finansmanı sistemleri de müşterilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu çözümler arasında yer alıyor. Bu kapsamda mevcut ürünlerimize ek olarak, Tedarikçi Finansmanı çözümlerimiz arasına fintek platformlarına entegrasyon olanağını ekledik. Açık bankacılık uygulamalarının ve finansal teknoloji şirketleriyle yapılacak iş birliklerinin önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacağına inanıyor ve bu konuda da yatırımlarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

2021 yılında uluslararası transferler için güvenli bir platform sunan SWIFT ile iş birliği halinde iki yeni hizmeti devreye aldıklarının altını çizen Yenidoğan, “Bunlardan birincisi kurumsal müşterilerimize yönelik olarak sunduğumuz SWIFT SCORE (The Standardised Corporate Environment) sistemi. Sistem üyesi TEB müşterileri, TL ve Yabancı Para ödeme emirlerini kendilerine ait SWIFT adreslerinden MT101 veya FileAct formatında Bankamıza iletebiliyorlar. Diğeri ise SWIFT gpi yabancı para ödeme takip sistemi. SWIFT gpi sistemi ile müşterilerimiz yabancı para ödemelerini alıcıya ulaşana kadar anlık olarak takip edebiliyorlar. Daha önce TEB Internet Bankacılığı aracılığıyla müşterilerimize SWIFT gpi ödeme takip bilgilerini izletmeye başlamıştık. Bu yıl yaptığımız geliştirmeyle müşterilerimiz artık CEPTETEB İŞTE mobil bankacılık uygulamamız üzerinden de SWIFT ödemeleriyle ilgili mesajları görüntüleyip hızlıca paylaşabiliyor ve SWIFT gpi takip sistemi verilerini görüntüleyebiliyor.” diye konuştu.