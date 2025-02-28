Tehlikeli yavaşlama: Sektörler ne zaman toparlanacak?

Nil Dumansızoğlu / Capital Ocak 2025 sayısından

Rakamlar ve genel konjonktür toparlanmanın yavaş olacağına işaret ediyor. 2023 yılından itibaren ihracatta zorlanan ayakkabı sektöründe, daralma oranı yüzde 25’in üzerine çıktı. Makine sektöründe yaşanan üretimdeki düşüş belirtileri sektöre yüzde 17’lik iç pazar daralması olarak geri döndü. Otomotiv, beyaz eşya, tekstil gibi Türkiye’nin lokomotif sektörlerinde ise yavaşlama son 2 yıldır devam ediyor. Sektör temsilcileri toparlanma için 2025’in 2’nci yarısını işaret ediyor. Yine de 5 yıl önceki rakamlara ulaşmanın zor olacağı konusunda herkes hemfikir.

Ekonomi yönetiminin “tek haneli enflasyon” hedefiyle başlattığı “sıkı para” politikası, iç talebi kontrol ve ekonomiyi soğutmaya yönelik önlemlerin etkileri hem üretim hem tüketim ayağında görülmeye başlandı. Hatta pek çok ana sektörde üretim ve iç satışlarda yavaşlama 2023 yılından beri sürüyor. Bu durumda dış konjonktürel gelişmelerin etkisi de büyük. Öyle ki Rusya-Ukrayna ile İsrail-Filistin arasındaki savaş gerilimi jeopolitik riskleri artırdı. Avrupa Birliği (AB) ve ABD’de enflasyonla mücadele için uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle Türkiye’nin en büyük pazarlarında talep daraldı. Peki yavaşlamayı sıkı para politikası öncesi yaşamaya başlayan çoğu sektörde toparlanma en erken ne zaman bekleniyor?

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