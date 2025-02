Tehlikeli yavaşlama!

“2016’DAN BERİ GELİRLER DÜŞÜYOR” HALİL NADİR TEBERCİ SERBEST TELEKOMÜNİKASYON İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ (TELKODER) BAŞKANI



AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR Elektronik haberleşme hizmetleri sektörünün gelirlerinde 2016 yılından itibaren her yıl küçülme var. 2013 yılında 18,02 milyar dolar olan sektör büyüklüğü, on yıl sonra 2023 yılı sonunda 9,33 milyar dolara geriledi. Bu yıl da küçülme devam edecek, en iyi senaryoda büyüklüğün 9 milyar dolar olmasını bekliyoruz.



PAY AZALIYOR GSYİH içinde elektronik haberleşme gelirlerinin (EHG) payı her geçen yıl mütemadiyen azalıyor. Türk Telekom’un özelleştirildiği 2005 yılında GSYİH-EHG oranı yüzde 2,51 ve 2013 yılında yüzde 1,88’ken 2023 yılında bu oran yüzde 0,83’e kadar geriledi. Sektörümüzün sorunlarına çözüm getirilmemesi halinde bu oran 2024 yılı için çok daha düşük olacaktır.



MALİYET YÜKSELDİ Dövizde, kredi faizlerinde, personel giderlerinde ve enerji fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar, sektördeki maliyeti artırdı. Bir Ailenin Haberleşme Giderleri Raporu’na göre evlerinde bir sabit telefon, bir genişbant internet aboneliği ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 68 oranında yükseldi.