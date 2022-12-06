Teknik seramik üretiminin devi Qua Granite 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor

Aydın’ın Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde 2016 yılında 5,5 milyon m² üretim kapasitesiyle faaliyetlerine başlayan QUA Granite, ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya çapında 60’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Günümüzde 11 milyon m² üretim kapasitesine sahip olan şirket, Türkiye’nin yalnızca teknik granit üretimi yapan en büyük tesislerinden biri haline gelmiş durumda. Firma ürünlerini qua.com.tr adresinden müşterilerinin beğenisine sunmakta.

Türkiye’de seramik sektörü son 10 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla birlikte dünyanın en büyük üreticilerinden biri konumuna ulaştı. Geçtiğimiz yılların pik noktası olan 260 milyon metrekare karo, porselen, seramik ve teknik granit üretimine ulaşan Türkiye, yeni yatırımlarla birlikte bu sayıyı artırmaya devam ediyor. Bu bağlamda 2016 yılında 232 bin 965 metrekarelik arazi içerisinde ve toplamda 70 bin metrekarelik alanda kurulan fabrika ile QUA Granite, nitelikli granit üretimine başlamıştı. İlerleyen yıllarda gerçekleştirilen ilaveler ile birlikte fabrika alanını 79 bin 630 metrekareye çıkaran firma, yer kaplama sektörünün katma değeri en yüksek ürünü olan teknik granit üretimine devam etti. İlk etapta üretimlerine tek bantla 5,5 milyon m² kapasiteyle başladıktan sonra 2017’de ihracata ağırlık vermek amacıyla ikinci bandı da devreye koydu. Böylece 11 milyon m² üretim kapasitesine ulaşan QUA Granite, Türkiye’nin sadece teknik granit üretimi yapan tesislerinden biri olma unvanını kazandı.

Satışlardaki %50’lik pay ihracattan

Nitelikli teknik granit sektöründe hız kesmeden faaliyetlerini sürdüren QUA Granite, son teknolojiyle donatılmış fabrikası ile birlikte sadece yurt içi değil yurt dışındaki üreticilerle de rekabet edebilme şansına ulaştı. Fabrikadan öte aynı zamanda bir Ar-Ge merkezi ile donatılan tesis, her geçen gün ürün portföyünü genişletip gelişen teknolojiyle birlikte yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda nitelikli teknik granit üretimi ve ihracatını sürdüren firmanın satışlarının %50’lik payını ihracat oluşturuyor. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD pazarı başta olmak üzere dünyanın 60’dan fazla ülkesine nitelikli granit ihraç ediliyor. Bu ihracatların %80’lik kısmını Avrupa Birliği ülkeleri oluşturuyor. Satışı gerçekleştirilen ürünün genel anlamda lüks segment olmasından dolayı, alım gücü yüksek ülkeler, sektörün ana müşterisi olarak kabul ediliyor.

Geniş bayi ağı ile Türkiye’nin dört bir yanında

QUA Granite, ihracattaki payını günden güne artırırken yurt içindeki satışların hız kazanması amacıyla bayi ağını genişletmiş durumda. Türkiye’de toplamda 29 bayisi bulunan şirket, aynı zamanda lüks konut, bina veya AVM gibi yatırımlar kapsamında müteahhitler ile de ticaretlerini sürdürüyor. İç mekân ve dış cephe kaplamalarında güvenle kullanılabilen teknik granit, bu bağlamda seramik karolara göre çok daha sağlam bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Aynı zamanda birbirinden farklı ve her tarza hitap eden ürün portföyüne sahip olan Qua Granite, yeni trendleri takip ederek gelişen müşteri ihtiyacına göre de ürün çalışmalarını sürdürüyor.



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