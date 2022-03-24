Tekrar açılan Moskova Borsası ilk işlem gününde yükseldi

Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat’tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası bugün açıldı ve ilk işlem gününü artışla kapattı.

24.03.2022 15:10:000
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Tekrar açılan Moskova Borsası ilk işlem gününde yükseldi

Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat’tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası bugün ilk işlem gününü yüzde 4,37 artışla kapattı.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 4,37 değer artışıyla 2.578 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 9 kayıpla 852 puana geriledi.

Fosargo, Tatneft ve Novatek hisseleri en çok artış gösteren şirketler olurken, Aeroflot, Inter RAO ve Transneft en çok düşüş yaşanan şirketler oldu.

İşlemler sınırlı bir süre için sadece 33 hisse senedinde yapılabilirken, açığa satışlar yasaklanmıştı.



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