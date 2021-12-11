Teleperformance, sosyal sorumluluk vizyonuyla 'Hayal Eden Karınca Derneği’ni kurdu

Teleperformance Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk vizyonuyla Hayal Eden Karınca Derneği’ni kurdu. Toplum ve gezegen için hayalleri gerçekleştirme misyonu taşıyan dernek, gücünü paydaşları ve dayanışmadan alacak.

Teknolojik gücü ve insan odağıyla çok kanallı müşteri deneyimi yönetimi konusunda dünya lideri Teleperformance, tüm paydaşlarını bir araya getirerek dayanışmanın gücünü ortaya koymak için Hayal Eden Karınca Derneği’ni kurdu. Başta Teleperformance çalışanları, müşterileri, iş ortakları ve tedarikçileri olmak üzere içinde bulunduğu ekosistemdeki tüm paydaşların desteği ile yardımlaşmayı güçlendirmeyi hedefleyen Hayal Eden Karınca Derneği, ortak amaçlarla yola çıkmış dernekler ve kurumlarla da iş birliği içinde hareket edecek.

Derneğin kurucusu ve en büyük destekçisi olan Teleperformance, ilk etapta HAYTAP ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile çalışmaya başladı. HAYTAP’la yapılan anlaşmayla, her ay barınaklarda olan hayvanların ihtiyaçları doğrultusunda klinik bakım desteği, mama desteği ya da kulübe desteği sunuluyor.

Teleperformance, TEV’le yapılan iş birliği çerçevesinde de bu yıl 25 öğrencinin eğitim bursuna destek olurken 2021-2022 eğitim yılı da dahil olmak üzere 4 yıl boyunca da 50 lise öğrencisini okutmak için harekete geçti. Bursiyer başvuruları bu yıl Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşti. Aralık ayında süreç sonlanacak ve 50 öğrenci burslarını almaya başlayacak. Yüzde 50’si kız yüzde 50’si erkek olması planlanan bursiyerler için Teleperformance Türkiye’nin operasyonlarının olduğu İstanbul, Uşak, Balıkesir, Diyarbakır ve Antalya illeri önceliklendirildi.

Staj ve iş imkanı yaratacak

Teleperformance, Hayal Eden Karınca Derneği aracılığıyla, 3 yılda destelenen öğrenci sayısının 500’e çıkmasını hedefliyor. Teleperformance’ın öğrencilere desteği sadece lise eğitim dönemleriyle de sınırlı olmayacak. Şirket, lise sonrasında üniversite eğitimlerinde de öğrencilerin yanında olmayı, staj fırsatı yaratarak iş hayatına hazırlamayı ve başarılı olanlara da iş imkanı yaratmayı amaçlıyor.

“Sosyal sorumluluğa bakışımız”

Toplumla ve gezegenle dayanışma anlamında büyük hayalleri olduğunu ve bu hayalleri tüm paydaşlarıyla birlikte gerçekleştirmek için harekete geçtiklerini belirten Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular, Hayal Eden Karınca Derneği’ni hayata geçirmenin kendileri için çok anlamlı ve gurur verici olduğunu söylüyor. Teleperformance Grup olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiklerini ifade eden Doğrular, “Ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara kayıtsız kalmamak, faaliyetlerimizle bu sorunların üstesinden gelinmesine destek olmak, uzun vadede iş performansımızı geliştirirken daha adil bir toplum ve daha sürdürülebilir bir dünya yaratılmasını katkıda bulunmak bizim sosyal sorumluluğa bakışımızı oluşturuyor” diyor.

“Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi bir adım ileriye taşıyoruz”

Türkiye’de de kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında bugüne kadar birçok çalışma yaptıklarına değinen Tülay Doğrular, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bugüne kadar birçok dernek için bağış topladık. Afet dönemlerinde bağışlarımızla acil ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunduk. Doğa konusunda farkındalık artırıcı projeler gerçekleştirdik. Bağış koşularına katıldık, sosyal çevremizin de desteğini topladık. Şimdi Hayal Eden Karınca Derneği ile tüm bu kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) faaliyetlerimizi bir adım daha ileriye taşıyoruz. Başlamış olduğumuz HAYTAP ve TEV ile iş birliklerimiz, paydaşlarımızın da katkısı ile büyüyerek devam edecek. Önümüzdeki aylarda Uşak, Diyarbakır ve Antalya’da 3 okulda teknoloji sınıfları kuracağız. Verdiğimiz ve aracı olduğumuz eğitim destekleriyle 3 yılda 500 öğrenciye ulaşacağız. TP Akademi adı altında oluşturacağımız hem kişisel gelişim hem kariyer eğitimleriyle, bursiyerlerimizin yanı sıra tüm TEV bursiyerlerinin gelişimini de düzenli olarak destekleyeceğiz. Akademi kapsamında her ay ilham veren liderle söyleşiler, müşteri deneyiminde kullanılan teknolojik trendler ve softskill eğitimleri düzenleyeceğiz. Dernek çatısı altında gerçekleştireceğimiz tüm bu projeleri de deneyimli dernek başkanımız yönetecek. ”

“Dileğimiz iş birliğimizin tüm gençlerimize faydalı olması”

Türk Eğitim Vakfı’nın çalışmalarını, “gençlerimizin umutları, hayalleri, hikayeleri yarıda kalmasın, hepsi eğitimlerini tamamlayarak Türkiye’nin aydınlık geleceğinin bir parçası olsun” amacıyla aralıksız sürdürdüğünü söyleyen TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Teleperformance Türkiye’ye, TEV’e verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Teleperformance Türkiye ile oluşturacağımız burs fonu sayesinde Uşak, Balıkesir, Diyarbakır ve Antalya’da okuyan 25 kız, 25 erkek toplam 50 lise öğrencisine burs desteği verecek, aynı zamanda öğrencilerimizin kendilerini geliştirme imkanlarına da olanak sunan çalışmalar gerçekleştireceğiz. Öğrencilerin gerek kişisel, gerek kariyer hayatlarına olumlu etkilerinin olduğunu düşündüğümüz çok yönlü staj ve mentorluk gibi destekler ile gençlerimizin burstan da öte mesleki anlamda kişisel gelişim ihtiyaçlarını karşılamayı da önemsiyor, gelecek hayallerine umut olmayı arzu ediyoruz. Birlikte kuracağımız teknoloji sınıflarıyla gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacağız. Dileğimiz iş birliğimizin tüm gençlerimize faydalı olması” dedi.

Daha iyi bir dünya için destek oluyor

Gezegen Vatandaşlığı (COTP) Teleperformance’ın 2008 yılından itibaren çevreye karşı sorumluluk bilinciyle sürdürdüğü bir küresel hareket. Şirket bu hareketle doğaya verdiği zararı azaltarak gelecek nesillere kendi ihtiyaçlarını karşılayacakları bir çevre bırakmayı amaçlıyor. Dünya Vatandaşlığı (COTW) da Teleperformance’ın ihtiyaç sahiplerine destek olmak için hayata geçirdiği bir inisiyatif. Ayrıca, Teleperformance Grup dünyanın dört bir yanında TP Women inisiyatifi ile kadınların iş yerlerinde karşılaştığı zorlukları ele almaya ve olumlu değişimi teşvik etmeye çalışıyor. Deneyimsiz gençlerin istihdam edilmesini de kendine misyon edinen şirket, Küresel Etki Kaynak Kullanımı Koalisyonu ile iş birliği yaparak savunmasız durumdaki insanları istihdam ediyor, yoksulluğun azaltılmasına destek oluyor

TELEPERFORMANCE GRUBU HAKKINDA

Dünyanın lider müşteri ve deneyim yönetimi dış kaynak hizmet sağlayıcısı Teleperformance; müşteri kazanımı, müşteri memnuniyeti, teknik destek ve borç yönetimi programları ile dünyanın dört bir yanındaki uluslararası şirketlere hizmet veriyor. 2020 yılında şirket, konsolide cirosunu 5,7 milyar Euro olarak bildirdi. Teleperformance Grup, 43 yıllık deneyimi ve 250 bini evden çalışan 380 bin çalışanıyla 83 ülkeden 170’in üzerinde pazarda 1.000’den fazla müşterisine hizmet sağlıyor. Şirket, 350 iletişim merkeziyle dünyanın önde gelen uluslararası firmalarının birbirinden çok farklı olan müşteri kitlelerine, 265 dil ve lehçede hizmet sunan programlar yürütüyor.