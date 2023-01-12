Temalı eğlence sektörüne ilgi artıyor: Pazar büyüklüğü 65 milyar dolar

Röportaj : Nilüfer Gözütok Ünal

Outdoor Factory Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Yedigöz, pandemi sonrasında tüm dünyada tema parklar, müzeler ve şehir parklarına ilginin arttığını söylüyor. Yedigöz, “Önümüzdeki dönemi pazarın ivme kazanması açısından fırsat olarak değerlendiriyoruz” diyen Yedigöz, özellikle 65 milyar dolarlık temalı eğlence sektörünün dünyada dolar bazında çift haneli büyüyeceğini öngörüyor.

Türkiye’nin temalı eğlence sektöründe tasarım ve uygulama hizmeti sunan ilk şirketi olan Outdoor Factory, coğrafyalara özel projeler geliştiriyor, tasarım ve uygulama hizmetleriyle birçok şehrin turizmde kalkınmasını destekliyor. Türkiye merkezli global bir yapı olduklarını belirten Outdoor Factory Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Yedigöz, “Bugün, bünyemizde 100’ü aşkın çalışanımız ve Türkiye dışında ABD, Almanya, İtalya, Katar ve Özbekistan olmak üzere 5 ülkede yer alan ofislerimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diyor.

Şu an Avrupa’da 20 tema parkta imzaları olduğunu anlatan Yedigöz, odak pazarlarının Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika olduğunu söylüyor. “Hedefimiz bu pazarlarda etkinliğimizi artırmak. Öte yandan şu an Türkiye’de 5 şantiyede çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle çocuk köyü projelerimize ilgi yoğun. Bu kapsamda İstanbul’da, Ege’de, Güneydoğu Anadolu’da ve Akdeniz’de yakın zamanda 4 projemiz daha hayata geçecek” diye konuşuyor.

Outdoor Factory Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Yedigöz sorularımızı şöyle yanıtladı:

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında imza attığınız en önemli projeler hangileri oldu?

Outdoor Factory olarak Türkiye’de globale referans olacak başarılı işlere imza attık. Bu durum globalde büyüme kararımıza hız verdi. Şu an Avrupa’nın önemli pazarlarında sektörünün güçlü şirketlerinden biri olarak yola devam ediyoruz. Körfez bu sektörün en önemli pazarlarından biri olmakla birlikte bizim de en güçlü olduğumuz yerlerden biri. Buralarda birçok başarılı proje gerçekleştirdik. Katar’da Oasis/Quest ve Qeteifan gibi dev tema park projelerinin uygulamasında yer aldık. Yine Özbekistan’da 60 metrelik bir anıt ve aqua park da dahil birçok projede yer aldık. Özbekistan’daki Bağımsızlık Anıtını Türkiye’den 14 uçak ve 90 tır sevkiyatı ile 63 günde hayata geçirdik. Amerika pazarı ise temalı eğlence sektörü için bambaşka bir dünya. Pandemi sonrasında sektörün kalbinin attığı bu pazara girmeye karar verdik ve 2021 yılı Kasım ayında Amerika’da şirketimizi kurduk. 2022 yılında Other World’ün Philadelphia’da açılacak yeni eğlence merkezine temalı üretim gerçekleştirdik. Bunun dışında Türkiye’de tema parklar, müzeler ve şehir mimarisine ilişkin 50’nin üzerinde projede imzamız var.

“AVRUPA’DA 20 TEMA PARKTA İMZAMIZ VAR”

2022 nasıl bir yıl oldu? 2023 yılına hangi hedeflerle girdiniz?

2022 bizim için yoğun ve başarılı bir yıldı. 2023’te Türkiye’de ve dünyada birçok yeni projeye başladık. 2023’ten beklentilerimiz çok büyük. Dijitalde yeni oluşumuzla tüm dünyada daha fazla projede yer alacağız. Temalı eğlence sektöründe dijital daha fazla önem ve yer kazandı. Bir müzede veya bir korku tünelinde geçmişte olmayan dijital içerikler ve teknolojiler devreye girdi. Disneyland’e baktığımızda artık dijital konuşuyor. Bahsettiğimiz dijital pazarlama veya big data değil, ürünler de dijitalleşiyor. Her şeyin hızlı değiştiği ortamda dijital buna karşılık verebiliyor. Biz de dijital içeriğin, sanat ve teknoloji buluşmalarını 2022’de hayata geçirdik. 2023’te sektörümüzde ve şirketimizde yaptığımız iş oranı çok daha fazla artacak. Üretim rekabetçi fiyat politikamızla sektördeki payımızı artırarak daha fazla projeye imza atmayı hedefliyoruz. 20’nin üzerinde projeyi aynı anda yönetebiliyor, yılda 20’den fazla projeyi tasarlayıp uygulamasını tamamlayabiliyoruz.

Önümüzdeki dönemde yurt içinde ve yurt dışında nerelerde hangi projelerle nasıl bir büyüme planlıyorsunuz? Mevcut pozisyonunuzu nasıl koruyorsunuz?

Globalde üretim, geliştirme, tasarım gibi alanlarda dünya devlerine karşı rekabet gücümüzü her geçen gün artırıyoruz. Yılda 200’ün üzerinde tasarım gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’de yaptığımız birçok tema park alanında tabiri caizse gücümüzü gösterdik ve yurt dışında da büyüme kararı aldık. Geldiğimiz noktada her yıl globalde 65 milyar dolar yatırım yapılan bu sektörde pazar payımızı her geçen gün büyütüyoruz.

Şu an Avrupa’da 20 tema parkta imzamız var. Odak pazarlarımız arasında ise Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bulunuyor. Hedefimiz bu pazarlarda etkinliğimizi artırmak. Şirketimiz için yeni bir pazar olan Afrika’da ise başladığımız oluşumu da kuvvetlendirerek Afrika kıtasında sadece kuzeyi değil, Orta Afrika’da da yeni projelerde büyümemizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. Farklı pazarlardaki yapılanmamız önümüzdeki yıl ciro artışında da etkin bir rol oynayacak. Öte yandan şu an Türkiye’de 5 şantiyede çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle çocuk köyü projelerimize ilgi yoğun. Kasım ayı itibarıyla 3’üncü çocuk köyü projemize başladık. Bu konseptin ilkini Hatay Expo’da hayata geçirdik. Bu kapsamda İstanbul’da, Ege’de, Güneydoğu Anadolu’da ve Akdeniz’de yakın zamanda 4 projemiz daha hayata geçecek. Ayrıca bize heyecan veren yeni bir müze projemizin de tasarım sürecindeyiz.

Sektörünüzün Türkiye’de ve dünyada büyüme hızını ve geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Eğlence sektöründe özellikle pandemi sürecinde Avrupa pazarındaki yatırımların durduğu bir dönem oldu. Ancak her ne kadar dünyada son dönemde resesyon konuşulsa da pandemi sonrasında tüm dünyada eğlence sektörüne; tema parklar, müzeler, şehir parklarına ilgi arttı ve temalı eğlence sektörünün cirolarına da yansıma başladı. Dolayısıyla mevcut konjonktürde önümüzdeki dönemi pazarın ivme kazanması açısından fırsat olarak değerlendiriyoruz. Özellikle temalı eğlence sektörünün dünyada dolar bazında çift haneli büyüyeceğini öngörüyoruz.