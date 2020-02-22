TESK: Türkiye koronavirüs nedeniyle Çin'e alternatif olabilir

TESK Genel Başkanı Palandöken, koronavirüs nedeniyle Çin'de fabrikası bulunan şirketlerin yeni üretim yeri arayışına girdiğini belirterek, bunun Türkiye için fırsat oluşturabileceğini belirtti.

22 ŞUBAT, 20200
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TESK: Türkiye koronavirüs nedeniyle Çin'e alternatif olabilir

Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Çin'le birlikte birçok ülkeyi de olumsuz etkileyen virüs salgınının ciddi sağlık tehdidinin yanında ekonomik boyutu da bulunduğuna işaret etti.

Küresel piyasalarda Çin'in resesyona girmesinin öngörüldüğünün altını çizen Palandöken, "Çin’de üretim neredeyse durma noktasına geldi. Çin’de kurduğu fabrikalardan kendi ürünlerini getiremeyenler alternatif üretim yeri arayışlarına girmiş durumda. Bu da bizim için bir fırsat yaratıyor, bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin coğrafi konum avantajının bulunduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Ülkemizin deniz, demir, kara ve hava yollarının tamamını kullanabilmesi, yabancı yatırımcılara düşük üretim maliyetleri sunabilmesi, üretim kalitesinin ve insan kaynaklarının üst düzeyde olması bizim en büyük avantajımız. Bunları değerlendirebilirsek bölgenin en hızlı yükselen ekonomisi durumuna gelebiliriz. Başta tekstil olmak üzere otomotiv, mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri, halı-kilim, hediyelik eşya sektörlerde dünya lideri olmamız mümkün. Bunun için yeni bir teşvik sistemine ve yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacımız var."

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