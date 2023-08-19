TESK'ten 'gramaj' ve 'gizli zam' uyarısı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, gramaj hileleri konusunda uyardı: Bazı ambalajlı ürünlerde gramaj düşürülüp fiyat aynı tutularak gizli zam yapılıyor. Ambalajlı ürünlere gramaj standardı getirilmeli.

19.08.2023 10:44:150
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TESK'ten 'gramaj' ve 'gizli zam' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, bazı ambalajlı ürünlerde gramaj düşürülüp fiyat aynı tutularak gizli zam yapıldığını belirterek, "Gıda ve zorunlu tüketim malları başta olmak üzere ambalajlı ürünlere yasal çerçevede gramaj standardı getirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı açıklamada, vatandaşları alışveriş yaparken gramaj hilelerine karşı dikkati olmaları yönünde uyardı. Bazı ambalajlı ürünlerde gramaj düşürülüp fiyat aynı tutularak gizli zam yapıldığına dikkati çeken Palandöken, özellikle gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerindeki fiyat artışlarından dolayı piyasadaki bazı üreticilerin kar marjlarını artırmak için ürünlerin gramajını düşürerek tüketiciyi yanılttığını belirtti.

Palandöken, tüketicinin daha az ürün aldığının farkında olmadan aynı miktarda para ödediğini ifade ederek, "Bir nevi gizli zam yaparak tüketiciyi mağdur ediyorlar. Vatandaş bu konuda bir hile veya haksız uygulamaya maruz kaldığında yasal haklarını korumalı. Gıda ve zorunlu tüketim malları başta olmak üzere ambalajlı ürünlere yasal çerçevede gramaj standardı getirilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

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