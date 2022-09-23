Tesla 1 milyondan fazla aracı geri çağıracak

Sorun teşkil eden araçların sahipleri 15 Kasım'dan itibaren mektupla bilgilendirilecek.

23.09.2022 12:06:000
Paylaş Tweet Paylaş
Tesla 1 milyondan fazla aracı geri çağıracak

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın ABD'deki 1,1 milyon aracının pencerelerin çok hızlı kapanması ve insanların parmaklarını sıkıştırma ihtimali nedeniyle geri çağıracağı bildirildi.

BBC’nin haberine göre, ABD’de konuyla ilgili yetkililerin hazırladığı rapor, araçlarda bir engel tespit edildiğinde pencerelerin doğru tepki vermeyebileceğini gösterdi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, bunun bir güvenlik ihlali olduğunu belirtti. Bu nedenle 1,1 milyon aracın, pencerelerin çok hızlı kapanması ve insanların parmaklarını sıkıştırma ihtimali nedeniyle geri çağrılmasına karar verildi.

Tesla'dan yapılan açıklamada, sorunun bir yazılım güncellemesiyle çözüleceği ifade edildi.

Şirket ağustostaki üretim testi sırasında otomatik pencerelerle ilgili sorunu keşfetti. Bu sorunla ilgili herhangi bir garanti talebi, kaza, yaralanma veya ölüm ihbarı olmadığı kaydedildi.

Sorun teşkil eden araçların sahipleri 15 Kasım'dan itibaren mektupla bilgilendirilecek.

Şirket belgeleri, 13 Eylül'den sonra üretilen araçların, sorunu çözmek için gereken güncellenmiş yazılıma sahip olduğunu gösteriyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sabırsız kuşak nasıl tutulacak

Sabırsız kuşak nasıl tutulacak

Zirvede değişim rüzgarı

Zirvede değişim rüzgarı

"İŞ"TE KLİŞE SENDROMU

"İŞ"TE KLİŞE SENDROMU

Mutluluğa yatırım kazandırıyor

Mutluluğa yatırım kazandırıyor

Yeni çalışma formülü: İşyerinde sosyalleşme

Yeni çalışma formülü: İşyerinde sosyalleşme

Liderlikten önce kaç yıl?

Liderlikten önce kaç yıl?

Yorum Yaz