Tesla, 67 bin 698 otomobili geri çağırdı

25 Eylül 2013 ile 21 Kasım 2021 arasında üretilen ve geri çağrılan 67 bin 698 araçtaki hataların düzeltilmesi için yazılımlarının güncelleneceği kaydedildi.

26.11.2022 09:25:260
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Tesla, 67 bin 698 otomobili geri çağırdı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'e ihraç edilen 67 bin 698 "Model S" ve "Model X" marka elektrikli otomobili, üretim hatasından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırdı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, denetimlerde şirketin söz konusu modeldeki araçların yazılımındaki hatalar nedeniyle batarya yönetim sisteminin hesap yanlışları yaptığı ve uyarı ekranında "bakım gerekiyor" ve "güvenli park" ifadelerinin yanlış zamanlarda görüntülendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 25 Eylül 2013 ile 21 Kasım 2021 arasında üretilen ve geri çağrılan 67 bin 698 araçtaki hataların düzeltilmesi için yazılımlarının güncelleneceği kaydedildi.


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