Tesla, Avrupa fiyatlarında yüzde 9,8 indirim yaptı

Geçen hafta ABD'de fiyatlarını düşüren elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa ve İsrail genelinde ortalama yüzde 9,8 oranında fiyat indirimine gitti. İndirimler, Model 3, Model Y, Model S ve Model X için geçerli oldu.

Şirket, 2023'ün ilk çeyreğinde 440 bin adet üretim, 423 bin adet elektrikli araç teslimatı gerçekleştirmişti. Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin bu yıl 2 milyon araç üretme potansiyeline sahip olduğunu açıklamıştı. Tesla, geçen sonbahardan bu yana Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika'da satılan elektrikli araçların fiyatlarını birkaç kez, yüzde 20'ye varan oranlarda düşürmüştü.

Tesla'dan yapılan açıklama, fiyat indirimlerinin yenilenebilir enerjiye geçişini hızlandırma misyonun parçası olduğu yönünde oldu. Açıklamada "Ana planımız, bu misyona ulaşmak için net bir yol belirlendi. Yoğun maliyetli küçük seri ürünlerin daha ucuz toplu seri araçlara dönüştürülmesi." ifadeleri yer aldı.

Fiyatların düşürülmesi satışları artırabilir, ancak aynı zamanda otomotiv marjlarını da azaltacak. Tesla, 2023 genelinde 1,8 milyon araç üretirken fiyat indirimleri de devam etti. Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin bu yıl 2 milyon araç üretme potansiyeline sahip olduğunu açıklamıştı. Tesla, fiyat düşürme stratejisini Ekim ayında, şirketin Çin'de Model 3 ve Model Y'de yüzde 9'a varan fiyat indirimleri duyurmasıyla başlatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, en pahalı iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında azalan talebi artırmak için bu yıl ABD’de üçüncü kez indirimine gitmişti.

Tesla, 2023'ün ilk çeyreğinde 422.875 elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdi. Şirket, Wall Street’in yaklaşık 420.000 adetlik tahminlerini de geride bıraktı. Otomotiv devi bu yılın ilk çeyreğinde 440.808 adet araç üretimi gerçekleştirdi. Şirket, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 405.278 adet araç teslimat, 439.701 adet üretim gerçekleştirmişti.