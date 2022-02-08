Tesla, elindeki bitcoin’in değerini açıkladı

Tesla’nın, SEC’e yaptığı bildirimde dijital varlıklarına ilişkin bilgiler yer aldı.

8.02.2022 10:29:000
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Tesla, elindeki bitcoin’in değerini açıkladı

Tesla, şirketin Bitcoin varlıklarının piyasa değerinin 31 Aralık 2021 itibariyle 1,99 milyar dolar olduğunu açıkladı.

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi, Şubat 2021’de 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin’e yatırdığını duyurmuştu.

Belirli bölgelerdeki satışlarında Bitcoin’i ödeme türü olarak kabul ettiklerini de bildiren şirket, Mayıs 2021’de çevresel endişeleri gerekçe göstererek araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya almıştı.

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