Tesla Türkiye’de hangi 10 şehirde süper şarj istasyonu kuracak?

Elon Musk’un kurucusu olduğu Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarının konumlarını güncelledi.

31.01.2022 11:46:000
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Tesla Türkiye’de hangi 10 şehirde süper şarj istasyonu kuracak?

Türkiye’deki 10 kente süper şarj istasyonu konumu ekleyen Tesla, Edirne, İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya‘ya istasyon kuracak.

Türkiye’de kurulması planlanan süper şarj istasyonları, türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80’ini şarj edebilecek.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, AA muhabirine, Tesla’nın Edirne’ye süper şarj istasyonu kurmasının kente değer katacağını, elektrikli araç sayısının dünya genelinde hızla arttığını, bu gelişmelere paralel Türkiye’nin de önemli girişimlerde bulunduğunu anlattı.

“Elektrikli araçlar artık dünyanın ve Türkiye’nin gündeminde. Ülkemizde de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin girişimiyle Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili TOGG üretiliyor. Montaj aşamasında, önümüzdeki dönemde yerli elektrikli araçlarımızı yollarda göreceğiz.” diyen Zıpkınkurt, elektrikli araçların belirli menzillerinin olduğunu ve şarj istasyonları kurulmadan sistemin sağlıklı ilerlemesinin mümkün olamayacağına dikkati çekti.

Tesla’nın Edirne’yi seçmesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Zıpkınkurt, “Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla şirketinin süper şarj istasyonlarından birinin Edirne’ye kurulacak olması bizim için sevindirici. Edirne, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olması açısından stratejik bir nokta. Tesla’nın Türkiye’deki noktalar arasına Edirne’yi de almasının ana sebebi Avrupa’yla olan köprü bağımız.” ifadelerini kullandı.

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