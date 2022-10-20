Tesla'nın geliri üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayamadı

Tesla, 2022'nin temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı. Şirketin geliri, bu dönemde gösterdiği artışa rağmen 21,96 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde 21,5 milyar dolara yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

Tesla, 2022'nin temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56 artışla 21,5 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Tesla, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 13,8 milyar dolarlık gelir elde etmişti. Şirketin geliri, bu dönemde gösterdiği artışa rağmen 21,96 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103 artarak 3,3 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı 2021'in üçüncü çeyreğinde 1,6 milyar dolar olmuştu. Tesla'nın 2021'in üçüncü çeyreğinde 0,48 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 0,95 dolara yükseldi. Söz konusu dönemde Tesla, küresel çapta 343 bin 830 aracın ise teslimatını gerçekleştirdi. Tesla'dan yapılan açıklamada, hammadde fiyatlarındaki enflasyonun şirketin karlılığını etkilediği belirtildi.