TGSD Genel Sekreterliği’ne Zeren Oray getirildi

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) Genel Sekreterliği’ne Zeren Oray getirildi.

9.05.2022 15:27:000
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TGSD Genel Sekreterliği’ne Zeren Oray getirildi

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) Genel Sekreterliği’ne Zeren Oray getirildi.

Saint Benoit Fransız Lisesi mezunu olan Oray, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. Oray, aynı üniversitenin İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

Kanada Ottawa Üniversitesi’nden de uluslararası işletme yüksek lisans derecesine sahip olan Zeren Oray, iş hayatına Boyner Holding’te başladı. Oray, Dünya Şirketler Grubu’nda insan kaynakları direktörü, genel koordinatör ve genel müdür, Hey Dış Ticaret A.Ş.’de genel müdür yardımcısı ve Soysal Eğitim Danışmanlık’ta iş geliştirme müdürü olarak görev yaptı.

İngilizce ve Fransızca bilen Oray, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde dersler verdi. Zeren Oray, evli ve iki çocuk annesi.

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