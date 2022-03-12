THY açıkladı: 407 uçak seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bugün yapılması planlanan 407 seferi hava muhalefeti dolayısıyla iptal etti.

12.03.2022 10:11:000
Paylaş Tweet Paylaş
THY açıkladı: 407 uçak seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bugün yapılması planlanan 407 seferi hava muhalefeti dolayısıyla iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 357 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 50 olmak üzere toplam 407 sefer iptal edildi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Daha hızlı!

Daha hızlı!

2030'a kadar 10 kat büyürüz

2030'a kadar 10 kat büyürüz

Belirsizlik fırtınası geliyor

Belirsizlik fırtınası geliyor

Küresel ağımızı büyüteceğiz

Küresel ağımızı büyüteceğiz

Çoklu fiyat dönemi

Çoklu fiyat dönemi

Yeni büyüme hamlesi peşindeyiz

Yeni büyüme hamlesi peşindeyiz

Yorum Yaz